Харьковская ОВА хочет потратить 450 тыс. грн на опрос о российских ИПСО, — Prozorro

Российские военные программируют ботов Минобороны РФ. Иллюстратино фото: росСМИ

В Харьковской облгосадминистрации объявили закупку аналитики относительно негативного влияния российских информационно-психологических операций на формирование мнения среди харьковчан. На это планируют потратить 450 тысяч гривен.

Об этом говорится с сайта закупок Prozorro.

Читайте также:

Опрос о влиянии ИПСО

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, такая аналитика должна определить деструктивное влияние российской ИПСО на местное население.

"Помимо этого, исполнитель должен сделать оценку общественной политической образованности, качества процессов и результатов деятельности государственных органов, уровней финансового и положения населения Харькова, определения источников информации и уровней доверия к ним", — говорится в сообщении.

Тендер от ХОГА. Источник: Prozorro

От подрядчика также потребуют выяснить главные проблемы, с которыми непосредственно сталкивались харьковчане и гости города.

Анализ планируется сделать с помощью методологии репрезентативного опроса методом личного интервью не менее 800 респондентов, с фиксацией на планшеты. Аукцион должен пройти 30 ноября.

Напомним, что ранее в Харькове работники Центрального парка и метрополитена завершили украшать к новогодним праздникам станцию метро "Университет" Салтовской линии. В то же время вчера исполком Харькова одобрил проект бюджета на следующий год, где предусмотрена ежемесячная помощь детям погибших военных.