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Харьковская ОВА хочет потратить 450 тыс. грн на опрос о российских ИПСО, — Prozorro

22 ноября 2023 18:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Харьковская ОВА хочет потратить 450 тыс. грн на опрос о российских ИПСО, — Prozorro
Российские военные программируют ботов Минобороны РФ. Иллюстратино фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской облгосадминистрации объявили закупку аналитики относительно негативного влияния российских информационно-психологических операций на формирование мнения среди харьковчан. На это планируют потратить 450 тысяч гривен.

Об этом говорится с сайта закупок Prozorro.

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Опрос о влиянии ИПСО

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, такая аналитика должна определить деструктивное влияние российской ИПСО на местное население.

"Помимо этого, исполнитель должен сделать оценку общественной политической образованности, качества процессов и результатов деятельности государственных органов, уровней финансового и положения населения Харькова, определения источников информации и уровней доверия к ним", — говорится в сообщении.

Харьковская ОВА хочет потратить 450 тысяч грн на опрос о российских ИПСО, — Prozorro
Тендер от ХОГА. Источник: Prozorro

От подрядчика также потребуют выяснить главные проблемы, с которыми непосредственно сталкивались харьковчане и гости города.

Анализ планируется сделать с помощью методологии репрезентативного опроса методом личного интервью не менее 800 респондентов, с фиксацией на планшеты. Аукцион должен пройти 30 ноября.

Напомним, что ранее в Харькове работники Центрального парка и метрополитена завершили украшать к новогодним праздникам станцию метро "Университет" Салтовской линии. В то же время вчера исполком Харькова одобрил проект бюджета на следующий год, где предусмотрена ежемесячная помощь детям погибших военных.

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