Харківська прокуратура вручила підозру чоловіку, який пропонував мешканцям допомогу РФ

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 травня, Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у колабораціонізмі мешканця. Він під час окупації був "секретарем-помічником сільського голови".

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

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Підозра колаборанту

Встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками с. Катеринівка Куп’янського району 22-річний місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Він обійняв посаду "секретаря-помічника сільського голови". Серед його "обов’язків" було збирання списків місцевих мешканців на отримання гуманітарної допомоги від рф та виконання всіх вказівок окупаційної адміністрації.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 22-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що прокуратура оголосила підозру двох зрадникам, які на території Ізюмського району співпрацювали з окупантами. Ці чоловіки здавали росіянам учасників АТО та проукраїнських налаштованих місцевих жителів.

55-річна харків‘янка репостила на особисту сторінку у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнські публікації та виправдовувала збройну агресію РФ.