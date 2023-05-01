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Харьковская прокуратура вручила подозрение мужчине, предлагавшему жителям помощь РФ

1 мая 2023 12:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Харьковская прокуратура вручила подозрение мужчине, предлагавшему жителям помощь РФ
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Фото: Харьковская областная прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 1 мая, Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме жителя. Он во время оккупации был "секретарем помощником сельского головы".

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Установлено, что при захвате русскими захватчиками с. Екатериновка Купянского района 22-летний местный житель добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Он был на должности "секретаря-помощника сельского головы". Среди его "обязанностей" был сбор списков местных жителей на получение гуманитарной помощи от России и выполнение всех указаний оккупационной администрации.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 22-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что прокуратура объявила подозрение двум изменникам, которые на территории Изюмского района сотрудничали с оккупантами. Эти мужчины сдавали россиянам участников АТО и проукраинские настроенные местные жители.

55-летняя харьковчанка репостила на личную страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинские публикации и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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