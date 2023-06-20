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Харьковские энергетики подключили к электросети еще одно деоккупированное село

20 июня 2023 16:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковские энергетики подключили к электросети еще одну деоккупированную деревню
Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба АО "Харьковоблэнерго"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Специалисты АО "Харьковоблэнерго" полностью возобновили электроснабжение в деоккупированном селе Веселое Харьковского района. С сегодняшнего дня 549 жителей имеют свет в домах.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковоблэнерго".

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Восстановление электроснабжения

Этот населенный пункт из-за масштабных разрушений, нанесенных врагом, был обесточен с первых дней полномасштабного российского вторжения.

"Чтобы вернуть свет жителям Веселого, мы отремонтировали 10 трансформаторных подстанций, заменили три силовых трансформатора, около 10 км высоковольтной линии 10 кВ и 20 км ВЛ 0,4 кВ", — отмечается в сообщении.

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Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба АО "Харьковоблэнерго"

Работы по восстановлению электроснабжения в этом населенном пункте начались еще в начале месяца. Чтобы подать напряжение к Веселому, саперам пришлось разминировать линии электропередач, в том числе и от противопехотных мин типа "Лепесток". Только после этого электричества получили возможность восстановить около 100 прогонов высоковольтной линии и подстанции.

Напомним, что сейчас электричество в Харьковской области восстановлено для около 90% потребителей. Без электричества остается 85 населенных пунктов, находящихся в 5 км от границы с РФ и линии фронта.

Также мы писали о том, что энергетики в Харьковской области вернули свет в село, которое год было без электричества. Из-за уничтожения врагом почти 80% электросетей у жителей этого села не было электричества больше года.

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