На Харківщині 85 населених пунктів знеструмленні через військові дії, — Синєгубов

Місцева жителька в Харківській області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Наразі електрику у Харківській області відновлено для близько 90% споживачів. Без електрики залишається 85 населених пунктів, що перебувають у 5-км зоні від кордону з РФ та лінії фронту.

Про це повідомив в ефірі марафону "Єдині новини" голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відновлювальні роботи

Голова Харківської ОВА розповів, що аби відновити електромережі в цих наслених пунктах, їх потрібно розмінувати. Але через ситуацію там на зараз, це фактично неможливо. Однак, очільник області зазначає — мешканці цих сел також будуть зі світлом.

"Ми робимо усе, щоб відновити живлення і в цих населених пунктах", — заявляє Синєгубов.

Голова Харківської ОВА розповів, що оскільки мережі в цих населених пунктах були повність зруйновані і їх треба відбудовувати з нуля, енергетики зараз працюють за заявками людей.

"Є села, де мали мешкати 1,5 тисячі людей, а мешкають 7 людей. Тому відновлювати електроенергію, витрачаючи ресурс, до пустих або зруйнованих житлових будинків наразі сенсу немає. Коли є заявки мешканців, ми на них реагуємо", — каже очільник області.

Обстріли області

Також Синєгубов під час прямого ефіру розповів, російські окупанти щодня тероризують вогнем прикордонні населені пункті області. За минулу добу близько 20 міст та сіл Харківщина були під ворожими обстрілами. Останнім часом ворог все частіше використовує проти цивільних об’єктів регіону ударні дрони-камікадзе типу Shahed.

Протягом останніх двох тижнів росіяни вели прицільний вогонь по магістральному аміакопроводу в Куп'янському районі.

"Наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Наразі загрози для населення та екології немає",— заявив Синєгубов.

Нагадаємо, що цього тижня російські окупанти учора обстріляли населені пункти Харківської області, а уночі завдали дронового удару по самому Харкову. У Куп’янському районі постраждали дві людини.

Також ми розповідали, на Харківщині після обстрілу стався витік 134 тонн аміаку після ворожого обстрілу. Постраждалих внаслідок події немає.