Харківські прокурори добивають покарання для тих, хто вирішив наживитися в умовах воєнного стану

Чоловік в наручниках. Фото: ua.depositphotos.com

Органи прокуратури продовжують добиватися справедливості — доводять у суді вину зловмисників, які вчиняють злочини проти власності під час дії воєнного стану, і домагаються для них реального покарання.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Справи про грабіж

Зокрема, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка, який у серпні 2022 року пограбував жінку. Зловмисник побачив, що потерпіла сидить біля приміщення вокзалу в м. Люботин і вирішив "поживитися". Спочатку він пройшов повз декілька разів, запитав, котра година, а трохи згодом підійшов до жінки впритул, закрив їй рота рукою і штовхнув, від чого потерпіла впала. Скориставшись тим, що жінка не могла чинити опір, грабіжник забрав сумку з її речами і втік з місця події.

"Вироком Люботинського міського суду Харківської області чоловіка визнано винним у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі", — розповідають у прокуратурі.

Також прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова довели вину харків’янина, який вчинив цілу низку злочинів проти власності протягом минулого року.

На початку серпня 2022 року раніше судимий чоловік помітив пошкоджений у результаті обстрілів багатоквартирний будинок та, розуміючи, що більшість мешканців виїхали з нього, скористався цим. Зловмисник вибив вхідні двері в одну з квартир та викрав звідти побутову техніку, після чого намагався втекти, однак був помічений правоохоронцями. Вже будучи судимим за проникнення до житла, у період відбуття покарання з іспитовим строком, протягом вересня-жовтня 2022 чоловік знову вчинив злочини.

"Зловмисник проникав до домоволодінь та технічних приміщень під’їздів, звідки виносив чуже майно, і викрадав слабоалкогольні напої з вуличних холодильників, розташованих біля торгових кіосків", — пишуть правоохоронці.

Одного разу чоловік проник через вікно до домоволодіння та, оцінивши обстановку, вирішив там і заночувати. Коли наступного ранку нахабний гість намагався вийти з чужого помешкання, його помітили сусіди та викликали власника будинку. Разом з господарем домоволодіння зловмисник і дочекався приїзду правоохоронців.

Зловмисника визнано винним за фактами закінченого і незакінченого замаху на крадіжки, крадіжки в умовах воєнного стану, вчиненої повторно в умовах воєнного стану, незаконного проникнення до житла та іншого володіння особи (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 162 КК України). Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області підліток побив чоловіка і залишив лежати непритомним. Слідчі повідомили йому про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень односельцю.

Також ми розповідали, що на Харківщині вбивцю засудили на 9 років тюрьми. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним 21-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).