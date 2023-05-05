Харьковские прокуроры добивают наказание для тех, кто решил наживиться в условиях военного положения

Человек в наручниках. Фото: ua.depositphotos.com

Органы прокуратуры продолжают добиваться справедливости — доказывают в суде вину злоумышленников, совершающих преступления против собственности во время военного положения, и добиваются для них реального наказания.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Дела о грабеже

В частности, при поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным мужчину, который в августе 2022 года ограбил женщину. Злоумышленник увидел, что потерпевшая сидит возле здания вокзала в г. Люботин и решил "поживиться". Сначала он прошел мимо несколько раз, спросил, который час, а спустя некоторое время подошел к женщине вплотную, закрыл ей рот рукой и толкнул, от чего пострадавшая упала. Воспользовавшись тем, что женщина не могла сопротивляться, грабитель забрал сумку с ее вещами и скрылся с места происшествия.

"Приговором Люботинского городского суда Харьковской области мужчина признан виновным в совершении грабежа в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы", — рассказывают в прокуратуре.

Также прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова доказали вину харьковчанина, совершившего целый ряд преступлений против собственности в течение прошлого года.

В начале августа 2022 года ранее судимый мужчина заметил поврежденный в результате обстрелов многоквартирный дом и, понимая, что большинство жителей выехали из него, воспользовался этим. Злоумышленник выбил входную дверь в одну из квартир и похитил оттуда бытовую технику, после чего пытался скрыться, однако был замечен правоохранителями. Уже будучи судимым за проникновение в жилье, в период отбывания наказания с испытательным сроком, в течение сентября-октября 2022 года человек снова совершил преступления.

"Злоумышленник проникал в домовладения и технические помещения подъездов, откуда выносил чужое имущество и похищал слабоалкогольные напитки из уличных холодильников, расположенных возле торговых киосков", — пишут правоохранители.

Однажды мужчина проник через окно в домовладение и, оценив обстановку, решил там и заночевать. Когда на следующее утро наглый гость пытался выйти из чужой квартиры, его заметили соседи и вызвали владельца жилья. Вместе с хозяином домовладения злоумышленник и дождался приезда правоохранителей.

Злоумышленник признан виновным по фактам оконченного и незаконченного покушения на кражи, кражи в условиях военного положения, совершенной повторно в условиях военного положения, незаконного проникновения в жилище и иного владения личности (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 185). 3 статьи 15, ч. 4 статьи 185, ч. 4 статьи 185, ч. 1 статьи 162 УК Украины). Приговором Дзержинского районного суда г. Харькова мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области подросток избил мужчину и оставил лежать без сознания. Следователи сообщили ему о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений односельчанину.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области убийцу осудили на 9 лет тюрьмы. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновным 21-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).