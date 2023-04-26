Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харківській області підліток побив чоловіка і залишив лежати непритомним arrow

У Харківській області підліток побив чоловіка і залишив лежати непритомним

26 квітня 2023 17:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харківській області підліток побив чоловіка і залишив лежати непритомним на 22 години
Людина стоїть в наручниках. Фото: klipartz.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень односельцю.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Читайте також:

Матеріали слідства 

Зловмисник під час конфлікту побив свого опонента та пішов. Постраждалий пролежав на вулиці без свідомості близько 22 годин. Наступного дня чоловіка знайшли перехожі та викликали швидку медичну допомогу. Наразі він перебуває у лікарні.

Слідчі з’ясували, що 14 квітня 18-річний підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння зі своїми знайомими на території навчального закладу у місті Мерефа. Також там перебував і 37-річний потерпілий зі своїм товаришем.

"В ході розпиття спиртних напоїв між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. 18-річний хлопець вдарив по голові свого опонента, а коли той впав на землю, сів на нього зверху та вдарив ще кілька разів", — розповідають поліцейські. 

Чоловіки розійшлися, але потерпілий втратив свідомість та пролежав на території навчального закладу близько 22 годин. Наступного дня його знайшли перехожі. Наразі він у лікарні, стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

25 квітня підлітку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що на Харківщині в м. Куп’янськ двоє братів вбили чоловіка. 

Також ми розповідали, що у Харкові правоохоронці довели провину чоловіка, який зламав шию своєму колезі і розчленував його. Вбивці загрожує 14 років позбавлення волі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB