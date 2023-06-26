Харківські прокурори задокументували наслідки ворожих обстрілів Куп’янську

Наслідки ворожого обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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25 червня близько 23:05 російські військові вчергове обстріляли місто Куп’янськ. За попередніми даними правоохоронців, ворог бив по місту з артилерії. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Ворог також не припиняв удари й по Куп’янському району.

"У селі Колісниківка пошкоджено два приватні домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу села Отрадне пошкоджено техніку та будівлі сільгосппідприємства", — розповідають правоохоронці.

Наслідки ворожого обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Зокрема, під ворожим вогнем перебували також Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки воєнних злочинів з боку Збройних сил РФ.

Нагадаємо, що на Харківщині через ворожий обстріл постраждала жінка. Поранення 58-річна жителька м. Вовчанськ. Її госпіталізовано до лікарні.

Тако ми розповідали, що у місті Південне Харківського району 7-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон, та вдарив їм по стіні. Внаслідок вибуху дитина отримала поранення і була доставлена до лікарні.