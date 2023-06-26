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Харківські прокурори задокументували наслідки ворожих обстрілів Куп’янська

26 червня 2023 14:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківські прокурори задокументували наслідки ворожих обстрілів Куп’янську
Наслідки ворожого обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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25 червня близько 23:05 російські військові вчергове обстріляли місто Куп’янськ. За попередніми даними правоохоронців, ворог бив по місту з артилерії. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Ворог також не припиняв удари й по Куп’янському району.

"У селі Колісниківка пошкоджено два приватні домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу села Отрадне пошкоджено техніку та будівлі сільгосппідприємства", — розповідають правоохоронці. 

Наслідки ворожого обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Зокрема, під ворожим вогнем перебували також Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки воєнних злочинів з боку Збройних сил РФ.

Нагадаємо, що на Харківщині через ворожий обстріл постраждала жінка. Поранення 58-річна жителька м. Вовчанськ. Її госпіталізовано до лікарні. 

Тако ми розповідали, що у місті Південне Харківського району 7-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон, та вдарив їм по стіні. Внаслідок вибуху дитина отримала поранення і була доставлена до лікарні.

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