На Харківщині через ворожий обстріл постраждала людина

Наслідки ворожого обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Внаслідок чергового ворожого обстрілу Вовчанська травмовано мирну мешканку

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілу Вовчанська

За даними слідства, сьогодні вранці ворог вкотре завдав удар по м. Вовчанськ. Отримала поранення 58-річна місцева жителька. Її госпіталізовано до лікарні.

"Внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська з боку російських військових сталось займання будинку площею 300 кв. м. Пошкоджено й інші приватні домоволодіння", — розповідають у прокуратурі.

Наслідки ворожого обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Слідчо-прокуроська група зафіксували наслідки збройної агресії рф. За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли за добу

Зокрема, під ворожим вогнем перебували також: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти.

"Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі", — пише в себе у Telegram-каналі очільник Харківської області Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що на вихідних окупанти з артилерії знову обстріляли житлові будинки мешканіцв Харківщини.

Також ми розповідали, у Харківській області російська ракета влучила у цивільний автомобіль. В автівці перебувало чотири людини, всі вони загинули.