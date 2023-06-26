Харьковские прокуроры задокументировали последствия вражеских обстрелов Купянска

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре .

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Последствия обстрелов

25 июня около 23:05 российские военные в очередной раз обстреляли город Купянск. По предварительным данным правоохранителей, враг избивал по городу из артиллерии. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

Враг также не прекращал удары и по Купянскому району.

"В селе Колесниковка повреждены два частных домовладения. В результате вражеского обстрела села Отрадное повреждена техника и здания сельхозпредприятия", — рассказывают правоохранители.

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В частности, под вражеским огнем находились также Волчанск, Колесниковка, Глушковка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Двуречное, Западная, Масютовка и другие города и села области.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали последствия военных преступлений со стороны Вооруженных сил РФ.

Напомним, что на Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадала женщина. Ранение получила 58-летняя жительница г. Волчанск. Она госпитализирована в больницу.

Так мы рассказывали, что в городе Южное Харьковского района 7-летний мальчик нашел предмет, похожий на патрон, и ударил им по стене. В результате взрыва ребенок получил ранения и был доставлен в больницу.