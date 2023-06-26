Харьковские прокуроры задокументировали последствия вражеских обстрелов Купянска
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре .
Последствия обстрелов
25 июня около 23:05 российские военные в очередной раз обстреляли город Купянск. По предварительным данным правоохранителей, враг избивал по городу из артиллерии. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.
Враг также не прекращал удары и по Купянскому району.
"В селе Колесниковка повреждены два частных домовладения. В результате вражеского обстрела села Отрадное повреждена техника и здания сельхозпредприятия", — рассказывают правоохранители.
В частности, под вражеским огнем находились также Волчанск, Колесниковка, Глушковка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Двуречное, Западная, Масютовка и другие города и села области.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали последствия военных преступлений со стороны Вооруженных сил РФ.
Напомним, что на Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадала женщина. Ранение получила 58-летняя жительница г. Волчанск. Она госпитализирована в больницу.
Так мы рассказывали, что в городе Южное Харьковского района 7-летний мальчик нашел предмет, похожий на патрон, и ударил им по стене. В результате взрыва ребенок получил ранения и был доставлен в больницу.