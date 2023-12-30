Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Количество пострадавших из-за ночного ракетного удара по Харькову резко возросло arrow

Количество пострадавших из-за ночного ракетного удара по Харькову резко возросло

30 декабря 2023 22:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Харькова вечером 30 декабря - резко возросло количество пострадавших
Обстрел Харькова 30 декабря. Фото: ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ракетного удара по Харькову. По его словам, погибших нет, но есть пострадавшие и среди них двое детей. Более того, на данный момент количество пострадавших резко возросло.

Об этом Синегубов сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Обстрел Харькова 30 декабря — подробности

Синегубов сообщил, что примерно в 19:00 вражеские силы осуществили не менее шести ракетных ударов по городу. Особенно сильно пострадали центральные районы, где ракеты попали в здание отеля и жилой дом.

Согласно первоначальной информации, жертв в результате обстрела не зафиксировано. 

"На данный момент известно о 19 раненых, из которых 10 находятся в больнице. В числе пострадавших — двое подростков 14 и 16 лет, а также один иностранный гражданин. Большинство раненых получили средние и легкие травмы, однако одна женщина находится в тяжелом состоянии", — говорит Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также указал, что зафиксированы повреждения медицинского учреждения, жилых многоэтажек, магазинов, общественных зон и транспортных средств. Одно из нападений повредило здание детского сада.

"Помимо центра, были зафиксированы три попадания враждебных боеприпасов в Индустриальном районе Харькова, где, по последним данным, пострадавших нет", — добавил Синегубов.

Напомним, что в Харькове прозвучала серия мощных взрывов вечером 30 декабря. 

Позже стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли город. В результате обстрела есть прилет в жилой дом.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших в результате атаки на город.

Вскоре стало известно, что в результате удара по Харькову госпитализировано восемь человек.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме