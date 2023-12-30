Обстрел Харькова вечером 30 декабря - резко возросло количество пострадавших

Обстрел Харькова 30 декабря. Фото: ГСЧС Украины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ракетного удара по Харькову. По его словам, погибших нет, но есть пострадавшие и среди них двое детей. Более того, на данный момент количество пострадавших резко возросло.

Об этом Синегубов сообщил в соцсетях.

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Синегубов сообщил, что примерно в 19:00 вражеские силы осуществили не менее шести ракетных ударов по городу. Особенно сильно пострадали центральные районы, где ракеты попали в здание отеля и жилой дом.

Согласно первоначальной информации, жертв в результате обстрела не зафиксировано.

"На данный момент известно о 19 раненых, из которых 10 находятся в больнице. В числе пострадавших — двое подростков 14 и 16 лет, а также один иностранный гражданин. Большинство раненых получили средние и легкие травмы, однако одна женщина находится в тяжелом состоянии", — говорит Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также указал, что зафиксированы повреждения медицинского учреждения, жилых многоэтажек, магазинов, общественных зон и транспортных средств. Одно из нападений повредило здание детского сада.

"Помимо центра, были зафиксированы три попадания враждебных боеприпасов в Индустриальном районе Харькова, где, по последним данным, пострадавших нет", — добавил Синегубов.

Напомним, что в Харькове прозвучала серия мощных взрывов вечером 30 декабря.

Позже стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли город. В результате обстрела есть прилет в жилой дом.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших в результате атаки на город.

Вскоре стало известно, что в результате удара по Харькову госпитализировано восемь человек.