Кількість жертв внаслідок обстрілу Харківщини зросла, — ХОДА

Наслідки авіаудару по Великому Бурлуку на Харківщині. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Кількість жертв в результаті сьогоднішнього авіаудару по селу Великий Бурлук в Харківській області збільшилася. Наразі відомо про одну загиблу жінку та двох поранених дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За оновленими даними голови ХОДА, внаслідок авіаудару по селу загинула 61-річна жінка.

Наслідки обстрілів Великого Бурлука. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Також зазнали поранення двоє дітей: ушпиталено 10-річного хлопчика, якому внаслідок отриманої травми ампутували одну кінцівку. Також осколкові поранення отримала 14-річна дівчинка.

Наслідки обстрілів Великого Бурлука. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

"Пошкоджено Будинок культури, є пошкодження житлових будинків. Огляд місць влучання триває", — резюмує Синєгубов.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Також не так давно армія Росії обстріляла Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.