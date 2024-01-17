Число жертв в результате обстрела Харьковской области возросло, — ХОГА
Число жертв в результате сегодняшнего авиаудара по селу Большой Бурлук в Харьковской области увеличилось. Сейчас известно об одной погибшей женщине и двоих раненых детях.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Последствия авиаудара по Харьковской области
По обновленным данным главы ХОГА, в результате авиаудара по селу погибла 61-летняя женщина.
Также получили ранения двое детей: госпитализирован 10-летний мальчик, которому в результате полученной травмы ампутировали одну конечность. Также осколочные ранения получила 14-летняя девочка.
"Поврежден Дом культуры, есть повреждения жилых домов. Осмотр мест попадания продолжается", — резюмирует Синегубов.
Напомним, что ранее в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской общинах Купянского района.
Также недавно армия России обстреляла Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!