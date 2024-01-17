Число жертв в результате обстрела Харьковской области возросло, — ХОГА

Последствия авиаудара по Великому Бурлуку в Харьковской области. Фото: Telegram Олега Синегубова

Число жертв в результате сегодняшнего авиаудара по селу Большой Бурлук в Харьковской области увеличилось. Сейчас известно об одной погибшей женщине и двоих раненых детях.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По обновленным данным главы ХОГА, в результате авиаудара по селу погибла 61-летняя женщина.

Последствия обстрелов Большого Бурлука. Источник: Telegram Олега Синегубова

Также получили ранения двое детей: госпитализирован 10-летний мальчик, которому в результате полученной травмы ампутировали одну конечность. Также осколочные ранения получила 14-летняя девочка.

Последствия обстрелов Большого Бурлука. Источник: Telegram Олега Синегубова

"Поврежден Дом культуры, есть повреждения жилых домов. Осмотр мест попадания продолжается", — резюмирует Синегубов.

Напомним, что ранее в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской общинах Купянского района.

Также недавно армия России обстреляла Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.