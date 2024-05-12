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Командир підрозділу ЗСУ пояснив, чому росіянам вдалося зайти на прикордоння Харківщини

12 травня 2024 17:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Командир підрозділу ЗСУ пояснив, чому росіянам вдалося зайти на прикордоння Харківщини
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область. В кількох прикордонних населених пунктах тривають тяжкі бої.

Чому окупантам вдалося прорватися, пояснив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський у Facebook.

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"Вовчанськ... складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки", — написав він.

За словами військового, ворог стягує резерви — почалися вуличні бої, місто оточують. Він наголосив, що першої лінії фортифікацій і мін просто не було, тому росіяни вільно увійшли в сіру зону по всій лінії кордону.

"За два роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж!" — зауважив Ярославський.

Він зазначив, що через це українське військо знову втрачає людей, території та робить те, що вже робили у вересні 2022 року під час деокупації Харківщини. 

Командир додав, що фортифікації навіть на 30% були не готові як завершене будівництво, та сподівається, що винні понесуть покарання. 

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Скриншот допису Ярославського

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

Також голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. 

Харків
Харківська область
окупанти
територіальна оборона
війна в Україні
фронт
наступ

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