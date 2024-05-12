Командир подразделения ВСУ объяснил, почему россиянам удалось зайти на приграничье Харьковщины

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. В нескольких приграничных населенных пунктах продолжаются тяжелые бои.

Почему оккупантам удалось прорваться, объяснил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский в Facebook.

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"Волчанск... сложно. Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала отлично и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки", — написал он.

По словам военного, враг подтягивает резервы — начались уличные бои, город окружают. Он подчеркнул, что первой линии фортификаций и мин просто не было, поэтому россияне свободно вошли в серую зону по всей линии границы.

"За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это либо безумное воровство, либо умышленный саботаж!" — отметил Ярославский.

Он отметил, что поэтому украинское войско снова теряет людей, территории и делает то, что уже делали в сентябре 2022 года во время деоккупации Харьковщины.

Командир добавил, что фортификации даже на 30% были не готовы как завершенное строительство, и надеется, что виновные понесут наказание.

Скриншот поста Ярославского

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских оккупантов наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.

Также председатель ОВА Олег Синегубов отметил, что в Харьковской области увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия.