Харків може опинитися під загрозою окупації — комбат 3-ї ОШБр

Українські артилеристи ведуть вогонь з РСЗВ по позиціях росіян. Фото: Reuters

Російські війська хочуть буферну зону аби унеможливити наступ підрозділів Сил оборони на Бєлгородську область Росії. Але вони можуть піти далі, що створює загрозу для Харкова.

Про це повідомив командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в інтерв'ю Українській правді.

Читайте також:

Харків може опинитися під загрозою

За словами комбата, росіяни можуть захопити більше територій України.

"По тих розвідданих, які в нас були, ми розуміємо, що вони хочуть створити 20-кілометрову зону для унеможливлення наступу українських підрозділів на Білгородщину і на інші сусідні області. Але це не означає, що вони не пішли би далі", — сказав він.

Кухарчук додав, що якщо противник не відчує спротиву, то може дійти до Дніпра.

"Можна було б очікувати, що противник просунеться на 20 кілометрів і не піде далі. Але противник, якщо не відчує спротиву, дійде до Дніпра і далі", — наголосив він.

Комбат зазначив, що для Харкова також існує загроза, проте не в найближчій перспективі.

"Найближча перспектива — це найближчий місяць. У найближчий місяць для міста Харків я не бачу загрози, а в найближчі пів року – бачу", — підсумував Кухарчук.

Раніше ми писали, що у Харкові була зроблена велика робота з посилення ППО. В ОВА наголошують, що жителі міста вже почали це помічати.

Також нагадаємо, що повітряні тривоги у Харківській області в середньому тривають по 16 годин на день.