Харьков может оказаться под угрозой оккупации - комбат 3-й ОШБр

Украинские артиллеристы ведут огонь из РСЗО по позициям россиян. Фото: Reuters

Российские войска хотят создать буферную зону, чтобы сделать невозможным наступление подразделений Сил обороны на Белгородскую область России. Но они могут пойти дальше, что создает угрозу для Харькова.

Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в интервью Украинской правде .

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Харьков может оказаться под угрозой

По словам комбата, россияне могут захватить больше территорий Украины.

"По тем разведданным, которые у нас были, мы понимаем, что они хотят создать 20-километровую зону для предотвращения наступления украинских подразделений на Белгородщину и на другие соседние области. Но это не значит, что они не пошли бы дальше", — сказал он.

Кухарчук добавил, что если противник не ощутит сопротивления, то может дойти до Днепра.

"Можно было бы ожидать, что противник продвинется на 20 километров и не пойдет дальше. Но противник, если не ощутит сопротивления, дойдет до Днепра и дальше", — подчеркнул он.

Комбат отметил, что для Харькова также существует угроза, однако не в ближайшей перспективе.

"Ближайшая перспектива — это ближайший месяц. В ближайший месяц для города Харьков я не вижу угрозы, а в ближайшие полгода — вижу", — подытожил Кухарчук.

Ранее мы писали, что в Харькове была проделана большая работа по усилению ПВО . В ОВА подчеркивают, что жители города уже начали это замечать.

Также напомним, что воздушные тревоги в Харьковской области в среднем длятся по 16 часов в день.