Синєгубов заявив, що у Харкові посилили ППО

Голова Харківського ОВА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Facebook

Голова Харківського ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові була зроблена велика робота з посилення ППО в Харкові. Він додав, що жителі міста вже почали це помічати.

Про це він написав в Telegram у вівторок, 18 червня.

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"Уже виконана величезна робота щодо посилення засобів ППО по Харкову. Не озвучуючи деталі скажу, що завдання поставлені і військові дійсно нарощують потенціал", — заявив Синєгубов.

Він зазначив, що продовжують працювати над покращенням системи радіоелектронної боротьби в регіоні. Голова Харківської ОВА також подякував місцевому бізнесу за фінансову підтримку.

"Дякую бізнесу, який долучається, бо кошти досить великі. Це сотні мільйонів гривень для того, щоб забезпечити систему радіоелектронної боротьби. Результати також вже бачимо", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, що російські загарбники у Харківській області обстріляли автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину, зокрема вагітну жінку.

Також Синєгубов повідомив про пошкодження одного з корпусів відпочинкового центру в Київському районі Харкова в ніч проти 17 червня. Це сталося внаслідок російського удару.