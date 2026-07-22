Комендантська година в Харкові: кількість правопорушень

Нічне місто. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Україні діє комендантська година, яка передбачає обмеження пересування людей у визначений час. Наразі в Харкові та більшості територіальних громад області вона триває з 00:00 до 05:00. Водночас у поліції зазначають, що кількість зафіксованих порушень режиму зменшується.

Про це на запит журналістів Новини.LIVE повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Час дії комендантської години

Станом на 21 липня 2026 року, відповідно до рішення Ради оборони Харківської області, комендантська година в місті Харкові та більшості територіальних громад регіону діє з 00:00 до 05:00. У поліції наголосили, що чинне законодавство України наразі не передбачає відповідальності саме за порушення режиму комендантської години.

Контроль поліції

За дотриманням режиму стежать працівники Головного управління Національної поліції в Харківській області, які залучені до забезпечення публічної безпеки та порядку в Харкові й області. Якщо правоохоронці виявляють громадян на території міста або області під час дії комендантської години, з ними проводять профілактичну роботу. Поліцейські роз'яснюють вимоги чинного законодавства та наголошують на необхідності не допускати їх порушення надалі.

У поліції також зазначили, що питання забезпечення публічної безпеки та порядку, а також контроль за дотриманням комендантської години перебувають на постійному контролі керівництва ГУНП у Харківській області.

Відпрвідь про дії комендантської години. Фото: Новини.LIVE

Статистика 2025 року

За даними Управління превентивної діяльності ГУНП у Харківській області, протягом 1 січня — 31 грудня 2025 року правоохоронці зафіксували:

у Харкові — 5780 фактів порушення режиму комендантської години, до яких були причетні 6193 особи;

у Харківській області — 6998 фактів, у яких фігурували 8323 особи.

Дані 2026 року

Від початку 2026 року кількість таких випадків, за даними поліції, стала меншою. За період з 1 січня до 20 липня 2026 року у Харкові зафіксували 524 факти порушення режиму комендантської години. У них фігурували 526 осіб. По Харківській області за цей же період правоохоронці виявили 769 фактів, у яких фігурували 769 осіб.

У поліції зазначили, що ці статистичні дані свідчать про суттєве зменшення кількості фактів порушення комендантської години у Харкові та області. Там пов'язують це із системною профілактичною роботою, яку проводять працівники поліції.

Статистика порушень. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час робочого візиту до Полтави провів низку зустрічей із представниками влади, бізнесу, медиками, молоддю та внутрішньо переміщеними особами. За їхніми підсумками Асоціація підготує пропозиції для Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо бюджетної політики, підтримки підприємництва й розвитку громад.

Також Новини.LIVE писали, що Харків розраховує на підтримку Європейського Союзу для зміцнення міста в умовах постійних російських обстрілів. Серед головних напрямів співпраці — розвиток метро та підготовка до наступного опалювального сезону.