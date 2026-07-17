Комфортне літо без опадів: погода на Харківщині завтра

Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харківській області утримується приємна та помірно тепла літня погода. Синоптики прогнозують сухі й сонячні вихідні, проте зазначають, що вже з початком нового тижня в регіон почне повертатися справжня липнева спека, яка згодом принесе із собою літні грозові дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 18 липня

У суботу на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північної чверті зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: без опадів. Температура повітря становитиме вночі +10…+15°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +11…+13° без опадів. Вдень очікується +22…+24°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із сухою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 18 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Золочеві оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень прогнозують для Богодухова та Лозової. Водночас у Харкові, Коломаці, Слобожанському, Великому Бурлуці, Берестині та Ізюмі зафіксовано середній клас пожежної небезпеки. Найбезпечнішим залишається Куп'янськ, де діє низький рівень загрози. Попри спокійну погоду, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 19–22 липня

Свіжість затримається ненадовго, і вже згодом літо почне повноцінно вступати у свої права:

19 липня: погода буде малохмарною та без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Повітря вночі прогріється до +12…+17°, а вдень очікується потепління до +23…+28°.

20 липня: у регіоні збережеться малохмарна погода без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі очікується +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів покажуть спекотні +27…+32°.

21 липня: очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів при температурі +15…+20°, а вдень місцями пройде невеликий дощ, температура повітря прогріється до +28…+33°. Вітер південно-східний, 3–8 м/с.

22 липня: утримуватиметься мінлива хмарність. Пройде невеликий короткочасний дощ, місцями прогримить гроза. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23°, вдень стовпчики термометрів покажуть +26…+31°.

Упродовж 23–27 липня, за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, погода дещо зміниться: 23 липня пройдуть короткочасні дочі з грозами, а вже 24–27 липня очікується переважно суха погода. Температура повітря в цей період коливатиметься вночі від +11 до +18°, а вдень становитиме +21…+28°.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.