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Комісар ООН відвідав Харків та пообіцяв надати фінансову допомогу біженцям

22 січня 2024 18:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Комісар ООН відвідав Харків та пообіцяв надати фінансову допомогу біженцям
Ігор Терехов та Філіппо Гранді. Фото: Харківська міська рада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Харків з офіційним візитом відвідав комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він, зокрема, зустрівся з мером міста Ігорем Тереховим та обговорив з ним напрями подальшої співпраці. 

Про це повідомила Харківська міська рада.

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Під час зустрічі ігор Терехов повідомив, що у Харкові проживає велика кількість вимушених переселенців з деокупованих та прифронтових громад кількох областей. За його словами, міська влада робить усе можливе зі свого боку, аби люди почувалися комфортно. Втім, потребує й допомоги партнерів. 

"Ми хочемо, щоб вони почувалися як удома. Все, що в наших силах, ми робимо, але, звичайно, потребуємо серйозної допомоги наших партнерів", — зазначив Ігор Терехов.

Своєю чергою, Гранді запевнив, що ООН надалі продовжить підтримувати Харків. 

"Ми продовжимо надавати допомогу людям, які постраждали від ракетних ударів. Де це можливо, намагатимемося надавати допомогу в довгостроковому відновленні житлових будинків, а також у розселенні внутрішньо переміщених осіб. Крім того, у співпраці з міською владою продовжимо надавати багатоцільову фінансову допомогу", — сказав Гранді. 

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Ігор Терехов та Філіппо Гранді. Фото: Харківська міська рада
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Філіппо Гранді під час візиту. Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, днями Харків відвідав посол Німеччини в Україні Мартін Єґер. Він зустрівся з Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Під час зустрічі було обговорено розвиток міста та перспективи подальшої співпраці.

Окрім цього, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський під час візиту на Харківщину охарактеризував агресивні дії ворога.

війна
Харків
ООН
Україна
Харківська область
біженці

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