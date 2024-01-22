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Комиссар ООН посетил Харьков и пообещал оказать финансовую помощь беженцам

22 января 2024 18:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Комиссар ООН посетил Харьков и пообещал оказать финансовую помощь беженцам
Игорь Терехов и Филиппо Гранди. Фото: Харьковский городской совет
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Харьков с официальным визитом посетил комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он встретился с мэром города Игорем Тереховым и обсудил с ним направления дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

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Харьков посетил комиссар ООН

Во время встречи Терехов сообщил, что в Харькове проживает большое количество вынужденных переселенцев из деоккупированных и прифронтовых общин нескольких областей. По его словам, городские власти делают все возможное со своей стороны, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Впрочем, нуждаются и в помощи партнеров.

"Мы хотим, чтобы они чувствовали себя как дома. Все, что в наших силах, мы делаем, но, конечно, нуждаемся в серьезной помощи наших партнеров", — отметил Игорь Терехов.

В свою очередь, Гранди заверил, что ООН в дальнейшем продолжит поддерживать Харьков.

"Мы продолжим оказывать помощь людям, пострадавшим от ракетных ударов. Где это возможно, будем пытаться оказывать помощь в долгосрочном восстановлении жилых домов, а также в расселении внутренне перемещенных лиц. Кроме того, в сотрудничестве с городскими властями продолжим оказывать многоцелевую финансовую помощь", — сказал Гранди.

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Игорь Терехов и Филиппо Гранди. Фото: Харьковский городской совет
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Филиппо Гранди во время визита. Фото: Харьковский городской совет

Напомним, на днях Харьков посетил посол Германии в Украине Мартин Егерь. Он встретился с Харьковским городским головой Игорем Тереховым. В ходе встречи было обсуждено развитие города и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский во время визита на Харьковщину охарактеризовал агрессивные действия врага.

война
Харьков
ООН
Украина
Харьковская область
беженцы

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