Ціни на комуналку і пенсії — що чекає на харків'ян з 1 січня 2025 року

Гроші та квитанції про оплату комуналки. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2025 року на харків'ян чекає низка змін, які, зокрема, стосуються пенсій, комунальних послуг та вартості проїзду у громадському транспорті.

Новини.LIVE розповідають, які зміни чекають на харків'ян з 1 січня 2025 року.

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Пенсії

Пенсійний експерт Сергій Коробкін розповів, що в січні 2025 року пенсії залишаться на рівні минулого року, адже підвищення прожиткового мінімуму не передбачено: мінімальна пенсія буде 2 361 грн, а максимальна — 23 610 грн.

Водночас збільшиться вимога до тривалості трудового стажу для виходу на пенсію за віком. Так, у 2025 році для отримання пенсії у 60 років необхідно мати не менше 32 років трудового стажу.

Комунальні послуги

Як відомо, до кінця опалювального сезону у Харкові не планують підвищувати ціни на комунальні послуги. Однак ціна на електроенергію може суттєво зрости вже влітку. Так, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, що вже з червня 2025 року мешканцям Харкова доведеться платити за світло орієнтовно 6,64 грн/кВт-год.

Крім того, можливе підвищення тарифів для "Харківводоканалу" з 1 січня 2025 року — до 16,33 грн. Водночас ціну за користування газом для харків'ян не планують підвищувати до закінчення цього опалювального сезону. Однак, потім можливе змінення ціни.

Вартість проїзду

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у 2025 році тариф на проїзд у комунальному транспорті залишиться безплатним. Відповідні кошти вже передбачені в міському бюджеті на наступний рік.

Окрім безплатного проїзду, бюджет на 2025 рік включає фінансування безплатного харчування для жителів міста. Щодня таку допомогу отримують близько 44-45 тисяч харків'ян.

Нагадаємо, вже в січні 2025 року пенсії зростуть для громадян, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років упродовж місяця.

Також ми писали, що наприкінці 2024 року в Україні змінили порядок оформлення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Зокрема, не будуть відмовляти у праві на допомогу у разі купівлі деяких дорогих товарів.