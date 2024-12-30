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Коммуналка, проезд и пенсии — что изменится в Харькове с 1 января

30 декабря 2025 09:03
Карина Приходько - Редактор
Цены на коммуналку и пенсии — что ждет харьковчан с 1 января 2025 года
Деньги и квитанции об оплате коммуналки. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

С 1 января 2025 года харьковчан ждет ряд изменений, которые, в частности, касаются пенсий, коммунальных услуг и стоимости проезда в общественном транспорте.

Новини.LIVE рассказывают, какие изменения ждут харьковчан с 1 января 2025 года.

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  • Пенсии

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин рассказал, что в январе 2025 года пенсии останутся на уровне прошлого года, ведь повышение прожиточного минимума не предусмотрено: минимальная пенсия будет 2361 грн, а максимальная — 23 610 грн.

В то же время увеличится требование к продолжительности трудового стажа для выхода на пенсию по возрасту. Так, в 2025 году для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет трудового стажа.

  • Коммунальные услуги

Как известно, до конца отопительного сезона в Харькове не планируют повышать цены на коммунальные услуги. Однако цена на электроэнергию может существенно возрасти уже летом. Так, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что уже с июня 2025 года жителям Харькова придется платить за свет ориентировочно 6,64 грн/кВт-час.

Кроме того, возможно повышение тарифов для "Харьковводоканала" с 1 января 2025 года — до 16,33 грн. В то же время цену за пользование газом для харьковчан не планируют повышать до окончания этого отопительного сезона. Однако затем возможно изменение цены.

  • Стоимость проезда

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в 2025 году тариф на проезд в коммунальном транспорте останется бесплатным. Соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете на следующий год.

Кроме бесплатного проезда бюджет на 2025 год включает финансирование бесплатного питания для жителей города. Ежедневно такую помощь получают около 44-45 тысяч харьковчан.

Напомним, уже в январе 2025 года пенсии возрастут для граждан, достигших возраста 70, 75 или 80 лет в течение месяца.

Также мы писали, что в конце 2024 года в Украине изменили порядок оформления субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. В частности, не будут отказывать в праве на помощь при покупке некоторых дорогостоящих товаров.

коммунальные услуги Харьков пенсии изменения проезд

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