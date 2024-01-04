Костин рассказал, сколько военных преступлений РФ расследуется в Харьковской области

Генпрокурор Украины Андрей Костин и руководитель расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от МКС Брендой Голлис. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин вместе с руководителем расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от МКС Брендой Голлис побывали в Харьковской области. По его словам, там расследуется более 21 тысячи военных преступлений.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В Офисе генпрокурора рассказали, что только с 23 декабря российские оккупанты совершили 29 ракетных обстрелов Харькова и четыре нападения БпЛА. В результате атак погибли пять человек, еще 99 — получили ранения.

Всего в Харьковской области расследуется более 21 тысячи военных преступлений, из которых почти 15 тысяч связаны с нападениями на гражданские объекты, в основном жилые дома. Остальные — это убийства, незаконное лишение свободы, пытки и т.д.

"Мы тесно сотрудничаем с МУС по расследованию фактов убийств гражданского населения, пыток, лишения свободы, сексуального насилия, обстрелов критической гражданской инфраструктуры", — подчеркнул Костин.

Обстрел села Гроза

Костин и Голлис также посетили село Гроза.

"Три месяца назад название этого небольшого населенного пункта стало еще одним синонимом жестокости и беспринципности врага — наряду с Бучей, Ирпенем, Изюмом и другими городами и поселками, где российские войска убивали и пытали мирных украинцев", — отметил генпрокурор.

Он напомнил, что 5 октября 2023 года в результате удара ракетой "Искандер" по кафе в этой деревне погибли 59 человек — почти четверть всех жителей Грозы.

"Следствие уже установило извергов, которые навели вражеские войска на цель. Работаем над идентификацией исполнителей и российских офицеров, которые отдали этот преступный приказ", — подчеркнул Костин.

Генпрокурор провел в Харькове совещание с участием главы ОВА и мэра города, а также руководства прокуратуры, областных управлений Нацполиции Украины, СБУ, ГСЧС и руководства Харьковского гарнизона.

Напомним, из-за вражеских российских обстрелов в Харькове увеличилось количество раненых и погибших. Захватчики атаковали город 2 января.

Также мы писали, что российские войска еще раз обстреляли Шевченковский район Харькова ракетами С-300. При этом в последнее время оккупанты пытаются ударить именно по центральной части города.