Росіяни атакували Харківщину з авіації та артилерії — в ОДА озвучили наслідки

Зруйнований будинок. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов / Telegram

Ворог здійснив атаки по Харківщині ракетами, з артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілів росіян постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини протягом доби

За даними Синєгубова, загарбники завдали два удари по Шевченківському району Харкова, о 22:40, 3 січня. За попередньою інформацією, по місту ворог випустив ракети С-300.

"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих", — вказав Синєгубов.

Серед 15 населених пунктів, що зазнали мінометних та артилерійських обстрілів ворога Алісівка, Липці, Лук'янці Харківського району; Стариця, Зибине Чугуївського району; Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Як пише голова ОДА, окупанти здійснили атаку по Харківського району з авіації. Під обстрілом опинилися Мороховець та Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне Куп'янського району.

Стало відомо, що село Подоли Куп'янського району також опинилося під прицілом ворога. Там внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. На щастя постраждалих немає в результаті обстрілу села Золочів Богодухівського району. Там, як і в Липцях Харківського району сталися обстріли.

"Між с. Глибоке і с. Мороховець Харківського району окупанти завдали удар КАБом. Без потерпілих. Близько 20 год відбувся ворожий обстріл с. Липці. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає", — додав Синєгубов.

Ситуація з розмінуванням на Харківщині

За словами Синєгубова, протягом останньої доби зведеним групам вибухотехніків вдалося розмінувати ще 8,9 га території Харківської області. Також фахівці знищили 333 вибухонебезпечних пристроїв.

Очільник ОДА додав, що воїни ЗСУ успішно відбивають атаки ворога, зокрема, біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району українські бійці відбили три атаки ворога.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова у місті пошкоджений національний університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.

Додамо, у прокуратурі показали наслідки влучання ворожої ракети в школу у Харкові. Прокурори задокументували наслідки ворожого ракетного удару по навчальній установі 2 січня.