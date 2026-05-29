Кулеба пояснив, хто фінансує безкоштовних проїзд у Харкові

Олексій Кулеба відповідає на запитання нардепів у ложі уряду. Фото: пресслужба Ради

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова фінансується виключно з міського бюджету. Держава не виділяє окремих субсидій або цільового фінансування на ці потреби. Відповідні рішення ухвалює орган місцевого самоврядування.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Уряд не виділяє коштів на безкоштовний транспорт у Харкові

Міністр наголосив, що саме міська влада визначає політику щодо соціальних транспортних пільг для мешканців прифронтових міст. Він підкреслив, що такі ініціативи не належать до компетенції центральної влади.

"Це виключно рішення органу місцевого самоврядування, який має право приймати відповідні рішення щодо надання додаткових соціальних послуг або інших преференцій для людей, які зараз знаходяться в прифронтовому місті", — заявив Кулеба.

Водночас він додав, що Міністерство розвитку громад та територій не здійснює фінансування безкоштовного транспорту в Харкові та не компенсує відповідні витрати.

Кулеба також зазначив, що держава зосереджує зусилля на підтримці прифронтових громад, яких нині налічується 246 у десяти областях України.

За його словами, ситуація в таких регіонах залишається складною, тому основний пріоритет — посилення безпекового та соціального захисту населення.

