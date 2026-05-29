Кулеба объяснил, кто финансирует бесплатных проезд в Харькове

Алексей Кулеба отвечает на вопросы нардепов в ложе правительства.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова финансируется исключительно из городского бюджета. Государство не выделяет отдельных субсидий или целевого финансирования на эти цели. Соответствующие решения принимает орган местного самоуправления.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Правительство не выделяет средств на бесплатный транспорт в Харькове

Министр отметил, что именно городские власти определяют политику относительно социальных транспортных льгот для жителей прифронтовых городов. Он подчеркнул, что такие инициативы не относятся к компетенции центральной власти.

"Это исключительно решение органа местного самоуправления, который имеет право принимать соответствующие решения о предоставлении дополнительных социальных услуг или других преференций для людей, которые сейчас находятся в прифронтовом городе", — заявил Кулеба.

В то же время он добавил, что Министерство развития общин и территорий не осуществляет финансирование бесплатного транспорта в Харькове и не компенсирует соответствующие расходы.

Кулеба также отметил, что государство сосредоточивает усилия на поддержке прифронтовых общин, которых сейчас насчитывается 246 в десяти областях Украины.

По его словам, ситуация в таких регионах остается сложной, поэтому основной приоритет —усиление безопасности и социальной защиты населения.

Как писали Новини.LIVE, в пятницу, 29 мая, закроют некоторые выходы из метро. Причина: ремонт дороги в центре города. Кроме того, изменится маршрут одного из троллейбусов.

Также сообщалось, что в харьковском метрополитене тестируют музыкальное сопровождение. Ожидается, что оно создать более спокойную атмосферу для пассажиров. Первой станцией для тестирования может стать станция "Победа".