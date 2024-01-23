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Масована атака на Харків — енергетики відновили електропостачання у 6000 споживачів

23 січня 2024 16:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Масована атака на Харків — енергетики відновили електропостачання у 6000 споживачів
Харківські енергетики. Фото: Міненерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники здійснили масовану атаку Харкова вранці 23 січня, внаслідок чого низка людей залишилася без світла. Енергетикам уже вдалося відновити електроенергію для понад 6 тис. споживачів.

Про це повідомляє Міненерго.

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Масована атака на Харків 23 січня

"Станом на 14:00 уже зі світлом 6,3 тисячі споживачів, які залишились без електроенергії внаслідок вранішніх обстрілів у Харкові", — йдеться у повідомленні.

В Міненерго розповіли, що ведуть роботи з усунення пошкоджень, але ситуація ускладнена — частину енергетичного обладнання завалено будматеріалами зі зруйнованих будівель. 

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Розбір завалів будинку. Фото: Міненерго

Також на місцях розбирати завали допомагають комунальні служби.

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Енергетики на місці влучання. Фото: Міненерго

Водночас енергетики намагаються якомога швидше відновити живлення, аби запустити в роботу котельні для подачі тепла.

Відомо, що наразі без світла лишаються близько 4,7 тис. споживачів.

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Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Крім того, один із жителів будинку в Харкові, у який влучила ракета, розповів кореспонденту Новини.LIVE про ранковий обстріл 23 січня.

Харків
обстріли
ракети
світло
атака

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