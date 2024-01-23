Масована атака на Харків — енергетики відновили електропостачання у 6000 споживачів

Харківські енергетики. Фото: Міненерго

Російські загарбники здійснили масовану атаку Харкова вранці 23 січня, внаслідок чого низка людей залишилася без світла. Енергетикам уже вдалося відновити електроенергію для понад 6 тис. споживачів.

Про це повідомляє Міненерго.

Читайте також:

Масована атака на Харків 23 січня

"Станом на 14:00 уже зі світлом 6,3 тисячі споживачів, які залишились без електроенергії внаслідок вранішніх обстрілів у Харкові", — йдеться у повідомленні.

В Міненерго розповіли, що ведуть роботи з усунення пошкоджень, але ситуація ускладнена — частину енергетичного обладнання завалено будматеріалами зі зруйнованих будівель.

Розбір завалів будинку. Фото: Міненерго

Також на місцях розбирати завали допомагають комунальні служби.

Енергетики на місці влучання. Фото: Міненерго

Водночас енергетики намагаються якомога швидше відновити живлення, аби запустити в роботу котельні для подачі тепла.

Відомо, що наразі без світла лишаються близько 4,7 тис. споживачів.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Крім того, один із жителів будинку в Харкові, у який влучила ракета, розповів кореспонденту Новини.LIVE про ранковий обстріл 23 січня.