Массированная атака на Харьков — энергетики восстановили электроснабжение у 6000 потребителей

Харьковские энергетики. Фото: Минэнерго

Российские захватчики совершили массированную атаку Харькова утром 23 января, в результате чего ряд людей остались без света. Энергетикам уже удалось восстановить электроэнергию для более чем 6 тыс. потребителей.

Об этом сообщает Минэнерго.

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"По состоянию на 14:00 уже со светом 6,3 тысячи потребителей, оставшихся без электроэнергии в результате утренних обстрелов в Харькове", — говорится в сообщении.

В Минэнерго рассказали, что ведут работы по устранению повреждений, но ситуация усложнена — часть энергетического оборудования завалена стройматериалами из разрушенных зданий.

Разбор завалов дома. Фото: Минэнерго

Также на местах разбирать завалы помогают коммунальные службы.

Энергетики на месте попадания. Фото: Минэнерго

В то же время энергетики стараются как можно быстрее возобновить питание, чтобы запустить в работу котельные для подачи тепла.

Известно, что в настоящее время без света остается около 4,7 тыс. потребителей.

Скриншот поста Минэнерго

Напомним, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось почти 11 тысяч потребителей Также был поврежден газопровод.

Кроме того, один из жителей дома в Харькове, в который попала ракета, рассказал корреспонденту Новини.LIVE об утреннем обстреле 23 января.