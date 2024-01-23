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Массированная атака на Харьков — энергетики восстановили электроснабжение у 6000 потребителей

23 января 2024 16:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Массированная атака на Харьков — энергетики восстановили электроснабжение у 6000 потребителей
Харьковские энергетики. Фото: Минэнерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики совершили массированную атаку Харькова утром 23 января, в результате чего ряд людей остались без света. Энергетикам уже удалось восстановить электроэнергию для более чем 6 тыс. потребителей.

Об этом сообщает Минэнерго.

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"По состоянию на 14:00 уже со светом 6,3 тысячи потребителей, оставшихся без электроэнергии в результате утренних обстрелов в Харькове", — говорится в сообщении.

В Минэнерго рассказали, что ведут работы по устранению повреждений, но ситуация усложнена — часть энергетического оборудования завалена стройматериалами из разрушенных зданий.

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Разбор завалов дома. Фото: Минэнерго

Также на местах разбирать завалы помогают коммунальные службы.

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Энергетики на месте попадания. Фото: Минэнерго

В то же время энергетики стараются как можно быстрее возобновить питание, чтобы запустить в работу котельные для подачи тепла.

Известно, что в настоящее время без света остается около 4,7 тыс. потребителей.

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Скриншот поста  Минэнерго

Напомним, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось почти 11 тысяч потребителей  Также был поврежден газопровод.

Кроме того, один из жителей дома в Харькове, в который попала ракета, рассказал корреспонденту Новини.LIVE об утреннем обстреле 23 января.

Харьков
обстрелы
ракеты
свет
атака

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