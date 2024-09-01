Удар по Харькову 1 сентября — Терехов сообщил о последствиях

Массированная атака на Харьков — среди пострадавших дети, медики и спасатели
Российские войска совершили массированную атаку на Харьков. В результате обстрелов пострадали около 50 человек, включая детей, медиков и спасателей.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в воскресенье, 1 сентября.
Российская атака на Харьков 1 сентября
В воскресенье, 1 сентября, Россия массированно атаковала Харьков. В результате обстрела пострадали около 50 человек.
По словам Терехова, среди пострадавших гражданских есть дети и медики со спасателями, которые приехали на место обстрелов, чтобы оказать помощь, но попали под повторный ракетный удар.
"Сегодня Харьков снова страдает от российского террора. Именно так — ударами по гражданским — враг решил "поздравить" наших детей с Днем знаний", — отметил городской голова Харькова.
Терехов поблагодарил всех, кто продолжает работать в опасных условиях, в частности работников ГСЧС, врачей, волонтеров, коммунальщиков и правоохранителей.
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