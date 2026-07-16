Масовані удари по Харкову та області: постраждали люди

Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська знову масовано атакували Харків і населені пункти області. За добу постраждали 18 людей, серед них — 16-річний хлопець. Під ударами опинилися житлові квартали, підприємства, лікарня, навчальний заклад та об'єкти інфраструктури. У самому Харкові безпілотники влучили одразу в кількох районах міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Нічна атака

Уночі російські безпілотники атакували Харків. Попередньо вибухи пролунали в Київському та Шевченківському районах міста. Пізніше стало відомо, що ще один дрон влучив у Немишлянському районі. Там на території приватного домоволодіння загорілася господарська споруда. У Шевченківському районі безпілотник впав на відкритій території одного з міських парків. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

Постраждалі люди

Протягом минулої доби під ударами опинилися Харків і ще 23 населені пункти області. Загалом постраждали 18 людей. Найбільше поранених — у Харкові, де травми дістали дев'ятеро людей, серед яких 16-річний хлопець. Також поранені є у селах Юріївка та Гусинка, селищі Шевченкове й Богодухові.

Чим атакували

Російська армія застосувала три керовані авіабомби, п'ять дронів "Герань-2", одинадцять безпілотників "Молнія", дванадцять FPV-дронів та ще 44 безпілотники, тип яких встановлюють.

Масштаби руйнувань

У Харкові пошкоджені чотири багатоповерхівки, адміністративно-виробнича будівля, ангар, аптечний склад, цивільне підприємство, кінотеатр, тенісні корти та сім автомобілів.

Пошкодження також зафіксували у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Під ударами опинилися приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад, школа, комунальне підприємство, електромережі, залізнична інфраструктура та автомобілі.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 213 людей. Від початку його роботи там уже зареєстрували 45 953 евакуйованих.

Ситуація на фронті

На фронті за минулу добу зафіксували 279 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 15 атак, ще п'ять штурмів противника зупинили на Куп'янському напрямку.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 14 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на селище Слатине Харківського району. Удар припав по житловій забудові, через що були пошкоджені приватні будинки.