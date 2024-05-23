РФ вдарила по Харкову 23 травня — які наслідки

Масований ракетний удар по Харкову — в ОВА показали наслідки обстрілу
У Харкові вранці у четвер, 23 травня, стався потужний вибух. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста, є загиблі.
Фото наслідків ранкового обстрілу росіян оприлюднив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харкова 23 травня
За оновленою інформацією, внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Харкову загинули семеро людей. Удар був здійснений по Основʼянському району міста.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що влучання відбулося по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.
А Синєгубов зазначав, що ще одне влучання сталося по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком.
Нагадаємо, спочатку в Харківській ОВА повідомляли про двох загиблих та семеро поранених. Водночас не вдавалося встановити місцеперебування ще трьох через велику пожежу в цеху з папером.
Також Синєгубов наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.
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