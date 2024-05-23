РФ вдарила по Харкову 23 травня — які наслідки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на місці удару. Фото: Telegram/Синєгубов

У Харкові вранці у четвер, 23 травня, стався потужний вибух. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста, є загиблі.

Фото наслідків ранкового обстрілу росіян оприлюднив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харкова 23 травня

За оновленою інформацією, внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Харкову загинули семеро людей. Удар був здійснений по Основʼянському району міста.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що влучання відбулося по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

Рятувальник на місці атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

А Синєгубов зазначав, що ще одне влучання сталося по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком.

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

Рятувальники на місці атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

Нагадаємо, спочатку в Харківській ОВА повідомляли про двох загиблих та семеро поранених. Водночас не вдавалося встановити місцеперебування ще трьох через велику пожежу в цеху з папером.

Також Синєгубов наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.