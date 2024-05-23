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Масований ракетний удар по Харкову — в ОВА показали наслідки обстрілу

23 травня 2024 14:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ вдарила по Харкову 23 травня — які наслідки
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на місці удару. Фото: Telegram/Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові вранці у четвер, 23 травня, стався потужний вибух. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста, є загиблі.

Фото наслідків ранкового обстрілу росіян оприлюднив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За оновленою інформацією, внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Харкову загинули семеро людей. Удар був здійснений по Основʼянському району міста.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що влучання відбулося  по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. 

ракетний удар по Харкову 23 травня
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Синєгубов
масований удар ракетами по Харкову 23 травня
Рятувальник на місці атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

А Синєгубов зазначав, що ще одне влучання сталося по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. 

пошкодження у Харкові внаслідок удару 23 травня
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Синєгубов
які об'єкти були пошкоджені у Харкові через удар 23 травня
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Синєгубов
пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові 23 травня
Рятувальники на місці атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

Нагадаємо, спочатку в Харківській ОВА повідомляли про двох загиблих та семеро поранених. Водночас не вдавалося встановити місцеперебування ще трьох через велику пожежу в цеху з папером.

Також Синєгубов наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.

Харків
обстріли
окупанти
війна в Україні
Росія

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