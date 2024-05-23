РФ ударила по Харькову 23 мая - какие последствия

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на месте удара. Фото: Telegram/Синегубов

В Харькове утром в четверг, 23 мая, произошел мощный взрыв. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города, есть погибшие.

Фото последствий утреннего обстрела россиян обнародовал глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По обновленной информации, в результате массированной ракетной атаки оккупантов по Харькову погибли семь человек. Удар был совершен по Основьянскому району города.

Скриншот поста Синегубова

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что попадание произошло по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Синегубов

Спасатель на месте атаки. Фото: Telegram/Синегубов

Синегубов же отмечал, что еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Синегубов

Последствия атаки. Фото: Telegram/Синегубов

Спасатели на месте атаки. Фото: Telegram/Синегубов

Напомним, сначала в Харьковской ОВА сообщали о двух погибших и семи раненых. В то же время не удавалось установить местонахождение еще троих из-за большого пожара в цехе с бумагой.

Также Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.