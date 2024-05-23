РФ ударила по Харькову 23 мая - какие последствия

Массированный ракетный удар по Харькову — в ОВА показали последствия обстрела
В Харькове утром в четверг, 23 мая, произошел мощный взрыв. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города, есть погибшие.
Фото последствий утреннего обстрела россиян обнародовал глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харькова 23 мая
По обновленной информации, в результате массированной ракетной атаки оккупантов по Харькову погибли семь человек. Удар был совершен по Основьянскому району города.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что попадание произошло по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города.
Синегубов же отмечал, что еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью.
Напомним, сначала в Харьковской ОВА сообщали о двух погибших и семи раненых. В то же время не удавалось установить местонахождение еще троих из-за большого пожара в цехе с бумагой.
Также Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.
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