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Массированный ракетный удар по Харькову — в ОВА показали последствия обстрела

23 мая 2024 14:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ ударила по Харькову 23 мая - какие последствия
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на месте удара. Фото: Telegram/Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове утром в четверг, 23 мая, произошел мощный взрыв. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города, есть погибшие.

Фото последствий утреннего обстрела россиян обнародовал глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харькова 23 мая

По обновленной информации, в результате массированной ракетной атаки оккупантов по Харькову погибли семь человек. Удар был совершен по Основьянскому району города.

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Скриншот поста Синегубова

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что попадание произошло по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города.

ракетный удар по Харькову 23 мая
Последствия атаки. Фото: Telegram/Синегубов
массированный удар ракетами по Харькову 23 мая
Спасатель на месте атаки. Фото: Telegram/Синегубов

Синегубов же отмечал, что еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью.

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Последствия атаки. Фото: Telegram/Синегубов
какие объекты были повреждены в Харькове из-за удара 23 мая
Последствия атаки. Фото: Telegram/Синегубов
повреждение гражданской инфраструктуры в Харькове 23 мая
Спасатели на месте атаки. Фото: Telegram/Синегубов

Напомним, сначала в Харьковской ОВА сообщали о двух погибших и семи раненых. В то же время не удавалось установить местонахождение еще троих из-за большого пожара в цехе с бумагой.

Также Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.

Харьков
обстрелы
оккупанты
война в Украине
Россия

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