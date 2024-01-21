Медики з Харкова прийняли пологи у "швидкій"
Вчора, 20 січня, бригада медиків у Харкові прийняла пологи у "швидкій". Народилася здорова дівчинка вагою 2 600 грамів та зростом 49 см.
Про це повідомили в обласному центрі екстреної допомоги.
Пологи у "швидкій"
Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 2501:
- фельдшер Ковальов Денис;
- молодша медична сестра Волох Юлія;
- водій Харченко Ігор.
"Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано в лікувальний заклад. Бажаємо мамі та дитині здоров'я!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на п'ятьох станціях метро Харкова відкрився дитячий садок. Наразі там навчаються близько 400 дітей.
Також ми писали, що колишній головний тренер збірної України та кандидат в президенти УАФ Андрій Шевченко приїхав до Харкова. У місті він зустрівся з представниками регіональних асоціацій.
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