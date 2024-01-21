Медики з Харкова прийняли пологи у "швидкій"

Медики, які прийняли пологи у "швидкій". Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

Вчора, 20 січня, бригада медиків у Харкові прийняла пологи у "швидкій". Народилася здорова дівчинка вагою 2 600 грамів та зростом 49 см.

Про це повідомили в обласному центрі екстреної допомоги.

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Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 2501:

фельдшер Ковальов Денис;

молодша медична сестра Волох Юлія;

водій Харченко Ігор.

Новонароджена дитина. Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

"Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано в лікувальний заклад. Бажаємо мамі та дитині здоров'я!" — йдеться у повідомленні.

Допис обласного центру екстреної допомоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, на п'ятьох станціях метро Харкова відкрився дитячий садок. Наразі там навчаються близько 400 дітей.

Також ми писали, що колишній головний тренер збірної України та кандидат в президенти УАФ Андрій Шевченко приїхав до Харкова. У місті він зустрівся з представниками регіональних асоціацій.