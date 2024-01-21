Медики из Харькова приняли роды в "скорой"

Медики, принявшие роды в "скорой". Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

Вчера, 20 января, бригада медиков в Харькове приняла роды в "скорой". Родилась здоровая девочка весом 2600 граммов и ростом 49 см.

Об этом сообщили в областном центре экстренной помощи.

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Роды в "скорой"

Непосредственную акушерскую помощь роженице оказала бригада ЭМП 2501:

фельдшер Ковалев Денис;

младшая медицинская сестра Волох Юлия;

водитель Харченко Игорь.

Новорожденный ребенок. Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

"Женщина вместе с новорожденной девочкой госпитализирована в лечебное заведение. Желаем маме и ребенку здоровья!" — говорится в сообщении.

Пост областного центра экстренной помощи. Фото: скриншот

Напомним, на пяти станциях метро Харькова открылся детский сад. В настоящее время там учатся около 400 детей.

Также мы писали, что бывший главный тренер сборной Украины и кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко приехал в Харьков. В городе он встретился с представителями региональных ассоциаций.