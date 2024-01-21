Медики из Харькова приняли роды в "скорой"
Вчера, 20 января, бригада медиков в Харькове приняла роды в "скорой". Родилась здоровая девочка весом 2600 граммов и ростом 49 см.
Об этом сообщили в областном центре экстренной помощи.
Роды в "скорой"
Непосредственную акушерскую помощь роженице оказала бригада ЭМП 2501:
- фельдшер Ковалев Денис;
- младшая медицинская сестра Волох Юлия;
- водитель Харченко Игорь.
"Женщина вместе с новорожденной девочкой госпитализирована в лечебное заведение. Желаем маме и ребенку здоровья!" — говорится в сообщении.
Напомним, на пяти станциях метро Харькова открылся детский сад. В настоящее время там учатся около 400 детей.
Также мы писали, что бывший главный тренер сборной Украины и кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко приехал в Харьков. В городе он встретился с представителями региональных ассоциаций.
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