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Медики из Харькова приняли роды в "скорой"

21 января 2024 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Медики из Харькова приняли роды в "скорой"
Медики, принявшие роды в "скорой". Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 20 января, бригада медиков в Харькове приняла роды в "скорой". Родилась здоровая девочка весом 2600 граммов и ростом 49 см.

Об этом сообщили в областном центре экстренной помощи.

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Непосредственную акушерскую помощь роженице оказала бригада ЭМП 2501:

  • фельдшер Ковалев Денис;
  • младшая медицинская сестра Волох Юлия;
  • водитель Харченко Игорь.
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Новорожденный ребенок. Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

"Женщина вместе с новорожденной девочкой госпитализирована в лечебное заведение. Желаем маме и ребенку здоровья!" — говорится в сообщении.

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Пост областного центра экстренной помощи. Фото: скриншот

Напомним, на пяти станциях метро Харькова открылся детский сад. В настоящее время там учатся около 400 детей.

Также мы писали, что бывший главный тренер сборной Украины и кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко приехал в Харьков. В городе он встретился с представителями региональных ассоциаций.

Харьков
дети
врачи
роды

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