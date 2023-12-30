Мэр Харькова рассказал подробности о попадании российской ракеты в гостиницу

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE

Россияне осуществили мощную атаку ракетами по центру Харькова, в том числе повреждения получила гостиница и многоквартирный жилой дом. В результате обстрела города оккупантами сегодня, 30 декабря, по состоянию на данный момент известно по меньшей мере о 14 пострадавших.

Об этом Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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В результате пожара в отеле Kharkiv Palace пострадал один человек. Само здание испытало серьезные разрушения и другие находящиеся рядом с ней заведения.

"Очень трудно комментировать то, что сейчас случилось. Я видел взрывы. У нас в центральной части города есть два мощных взрыва. Первый взрыв был совершен российскими агрессорами по гостинице, расположенной в центре, там находились люди. Один человек получил повреждение", — отметил мэр Харькова.

Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 14 человек. В настоящее время пять из них находятся в больнице под наблюдением медиков.

"Что касается этого прилета в жилой дом, это центральная часть Харькова, мы обследовали все квартиры, погибших нет. Но 14 человек получили травмы разной степени тяжести. Пять из них госпитализированы, и с ними работают врачи. Очень много разрушений", — сказал Терехов.

На вопрос о том, как Терехов может описать обстрел Харькова, он заявил, что это геноцид и терроризм, особенно в канун новогодних праздников.

"Я с первого дня войны говорил, что это геноцид, что это терроризм и это еще одно доказательство, которое мы получаем, если по гражданской инфраструктуре "палят" из таких мощных ракет. Такое серьезное разрушение в канун новогодних праздников, и это ужасно, и это есть терроризм", — подчеркнул Терехов.

Напомним, очевидцы распространили видео и фото с места событий. На кадрах отчетливо видно и слышно, как дом, куда попала ракета, буквально осыпается от повреждений.

Добавим, Олег Синегубов сообщил, что к настоящему времени уже госпитализированы восемь человек.