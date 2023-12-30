Росіяни влучили у житловий будинок в центрі Харкова

Руйнування в будинку. Фото: телеграм-канал Харків 1654

Росіяни здійснили черговий обстріл Харкова. У місті лунали гучні вибухи. Внаслідок обстрілу сталося влучання у житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Влучання в житловий будинок в Харкові 30 грудня

Терехов зазначив, що у Харкові сьогодні, 30 грудня, було чутно п'ять вибухів. Внаслідок ворожої атаки сталося влучання повітряної зброї у житловий будинок в центрі міста. Будівля, за словами міського голови, зазнала серйозних руйнувань. На місці сталася пожежа. Крім того, є руйнування цивільної інфраструктури.

Скриншот допису Терехова

Місцеві телеграм-каналі розповсюджують відео та фото з місця подій. Як зазначають очевидці досі чутно, як у будинку, куди стався приліт, осипаються рештки. На місце прибули рятувальники та медики.

"Фасад будівлі сильно пошкоджений. Всі будинки та заклади, які знаходяться поряд, залишилися без вікон", — сказав очевидець.

Стало відомо, що руйнувань зазнав готель Kharkiv Palace, що знаходиться на площі Свободи у Харкові.

Руйнування в будинку. Фото: телеграм-канал Харків 1654

Руйнування в будинку. Фото: телеграм-канал Харків 1654

Руйнування в будинку. Фото: телеграм-канал Харків 1654

Руйнування в будинку. Фото: телеграм-канал Харків 1654

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомив, що в результаті обстрілу росіян у Харкові вже вісім постраждалих. Люди отримують допомогу від медиків в лікарнях. У чотирьох з них середній стан, а у інших — легкий.

Він також додав, що ушкоджень зазнали медустанова, багатоповерхівка, магазини та інші громадські місця і транспорт. Голова ОДА підкреслив, що всі руйнування сталися виключно у цивільній інфраструктурі.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у Харкові оголошено повітряну тривогу. У місті пролунала серія потужних вибухів увечері, 30 грудня.

Додамо, 29 грудня росіяни завдали понад 20 ударів по Харкову ракетами С-300. Загибла щонайменше одна людина.