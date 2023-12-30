Синєгубов назвав кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова сьогодні

Руйнування в будинку. Фото: телеграм-канал Харків 1654

Росіяни здійснили черговий удар по Харкову сьогодні, 30 грудня. Ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. Наразі відомо про щонайменше вісім постраждалих внаслідок атаки окупантів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Синєгубов вказав, що на місці події працюють рятувальники та медики. За його словами, наразі відомо про вісім постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова.

У чотирьох осіб середній стан, а в інших чотирьох — легкий. Зараз усі вони направлені до лікарень, де отримують першу допомогу від медиків.

Синєгубов заявив, що ворог атакував центральну частину міста. Пошкодження є у багатоквартирних житлових будинках, медичній установі, магазинах та інших громадських місцях і транспорту. Очільник ОДА підкреслив, що постраждала "виключно цивільна інфраструктура".

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, стало відомо, що руйнувань зазнав готель Kharkiv Palace, що знаходиться на площі Свободи у Харкові. Очевидці зазначають, що досі чутно, як у будинку, куди стався приліт, осипаються рештки.

Додамо, у Харкові оголошено повітряну тривогу. У місті пролунала серія потужних вибухів увечері 30 грудня.