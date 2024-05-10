Мэр Харькова рассказал, сколько домов повредил враг во время ночной атаки

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Киевский район Харькова. В результате атаки врага пострадали 26 домов.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Терехова, одно здание полностью разрушено, еще два сильно пострадали, а другие имеют разные степени разрушений.

К тому же в результате обстрела отключены электроснабжение для 80 домов и газ для семи жилых домов. Противник ранил двух человек, среди которых 11-летняя девочка.

"Это частные дома, это гражданские люди. Ни одного военного объекта здесь нет. Я считаю, что это такая тактика у нашего противника, чтобы запугать мирное население и заставить покинуть свои дома, но этого не будет", — отметил Терехов.

Он добавил, что всем пострадавшим было предложено переехать в общежитие, однако они отказались.

Напомним, ночью в пятницу, 10 мая, российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.

Со временем в ОВА показали последствия российской атаки на Харьков. Разрушены три дома, из них два полностью, а один частично. Между сожженными домами насчитывается 12 частных жилых сооружений, которые также получили повреждения. Еще у десятка зданий выбиты окна.