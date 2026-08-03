Мер Харкова Терехов про мігрантів: ставка на українців

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що категорично не підтримує залучення трудових мігрантів в Україну. Він вважає, що нестачу працівників потрібно вирішувати передусім за рахунок українців. Йдеться про ветеранів, переселенців, молодь та людей старшого віку. Також, на його думку, держава має створити умови для повернення українців, які виїхали через війну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Заява Терехова про мігрантів. Фото: скриншот із Facebook

Приклад Сеути

Терехов згадав ситуацію в іспанській Сеуті, де раніше відбувся масовий прорив мігрантів через кордон із Марокко. Він назвав події трагедією та заявив, що вони показують важливість чітких правил у міграційній політиці. За словами мера Харкова, нелегальний прорив кордону та легальна трудова міграція — різні явища. Водночас він вважає, що міграційну політику потрібно продумувати заздалегідь, а не реагувати на проблеми після виникнення кризи.

Перевага українцям

Терехов зазначив, що в Україні вже обговорюють можливість залучення іноземної робочої сили. Він виступив проти такого підходу та наголосив, що в країні вже є люди, яким потрібна робота.

"Так, нам бракує працівників. Я бачу, як у Харкові, в інших українських містах, важко знайти лікарів, водіїв, інженерів, будівельників, комунальників", — заявив мер.

Водночас він звернув увагу на ветеранів, які повертаються до цивільного життя, переселенців, людей віком 50+, молодь та українців, які нині перебувають за кордоном.

Повернення українців

Терехов вважає, що держава має зосередитися на працевлаштуванні цих категорій громадян. Окремо він наголосив на необхідності створити умови для повернення українців, які виїхали через війну.

"Що ми їм скажемо? Повертайтеся, але ваші робочі місця вже закрили дешевшою робочою силою? Дякуємо, що захищали країну, але на вашу перекваліфікацію не знайшлося грошей?" — сказав Терехов.

За його словами, допомога ветеранам із пошуком роботи, підтримка українських родин та повернення громадян з-за кордону мають стати одними з головних завдань після війни.

"Держава, яка ще не повернула своїх, не має права вже шукати їм заміну. Спочатку українці. Це не консерватизм — це відповідальність за майбутнє України", — підсумував мер Харкова.

Повернення до прифронтових міст

Повернення українців до прифронтових міст, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, насамперед залежить від безпекової ситуації та наявності роботи. Він наголосив, що кожне прифронтове місто має розробити чіткий план повернення людей і власний економічний проєкт. До реалізації таких ініціатив, на його думку, потрібно активно залучати міжнародних партнерів, щоб створювати проєкти, які стимулюватимуть людей повертатися додому.

Терехов зазначив, що важливими складовими таких проєктів мають стати розвиток місцевої економіки, створення нових робочих місць, будівництво соціального житла та відновлення шкіл, дитячих садків і лікарень. Саме безпека, робота та доступна соціальна інфраструктура, на його думку, можуть стати ключовими умовами для повернення людей до прифронтових міст.

Як повідомляли Новини.LIVE, міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що сьогодні головною метою для України є досягнення стійкого миру. А своєю особистою місією назвав збереження людей і міста.

Також Новини.LIVE писали, що очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував розділити складання Національного мультипредметного тесту на два дні. А також запровадити окремий механізм вступу до вишів на прифронтових територіях.