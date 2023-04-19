Мэр Харькова выиграл суд против языкового омбудсмена

Харьковский городской голова Игорь Терехов. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Решением суда был удовлетворен иск Харьковского городского головы Игоря Терехова к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю о признании противоправным и отмене постановления по использованию русского языка в соцсетях. Сейчас идет период для подачи апелляционной жалобы.

Об этом стало известно по решению Киевского райсуда города Харькова.

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Штраф за язык

К Терехову был применен штраф в размере 3400 гривен, наложение которого он и обжаловал. Согласно постановлению Тараса Кременя, стало известно, что по состоянию на 16 декабря 2022 года веб-страница в социальной сети "Фейсбук" и телеграмм-канал должностного лица харьковского городского головы Игоря Терехова велись на другом языке, чем государственный.

Также отмечалось, что веб-страница в социальной сети "Фейсбук" и телеграмм-канал обозначены как официальные интернет-представительства Харьковского городского головы.

Харьковский городской голова как должностное лицо местного самоуправления, по мнению Уполномоченного по защите государственного языка, нарушил Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Это уже не первый штраф, наложенный на Терехова за неиспользование государственного языка в публичном пространстве. До этого Игорь Терехов уже уплатил штраф в размере 3400 гривен за русский в прямом эфире.

Рассмотрение дела

Суд начал рассмотрение дела в начале марта. Во время первого заседания защитник Терехова рассказал, что ему инкриминируется ответственность за действия по ведению страницы Facebook, которая является его частной, и Telegram-канала, который также является частным. А именно за публикацию информации на языке, отличном от государственного, в связи с этим уполномоченный по языку считает, что харьковский городской голова нарушил этим законодательство о языке.

Адвокат Бабич заявил, что это постановление противоправно из-за нарушения его принятия:

"Кроме того, нарушена процедура привлечения в виде сообщения. Нам не понятно, почему сообщения о дате и времени рассмотрения дела о правонарушениях направлялись в адрес Харьковского городского совета. При том, что в постановлении четко говорят, что привлекается Терехов Игорь Александрович, который не является Харьковским городским советом, поскольку есть должностное лицо, есть харьковский городской голова, который является главным должностным лицом территориальной громады".

Рассмотрение дела в суде. Фото: Юлия Бойко/Новини.LIVE

Добавим, что после первого штрафа Терехов пообещал, что официально будет общаться на украинском, однако что касается его общения с харьковчанами — он будет общаться на русском. Однако в последнее время Харьковский городской голова в телеграмме и фейсбуке ведет свои страницы на украинском языке.

Напомним, что омбудсмен рассказал, как расценивают языковой скандал Терехова в Харькове.

Также мы рассказывали о том, что в течение января-февраля 2023 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.