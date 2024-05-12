Мешканці Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації, — ЗМІ
У Харківській області триває евакуація цивільних з населених пунктів, які розташовані поблизу кордону з Росією. Зокрема, мешканці Вовчанська розповіли, що виїжджають, бо бояться повторної окупації.
Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Telegram в неділю, 12 травня.
Евакуація з Вовчанська
У Вовчанську триває масова евакуація, жителі разом з тваринами виїжджають у безпечніші місця.
Як зазначив відомий український фотожурналіст Євген Малолєтка з посиланням на дані влади, новий наступ на регіон змусив понад 1700 цивільних осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах, покинути свої домівки.
"На цю мить ситуація у Вовчанську та населених пунктах вздовж кордону неймовірно складна", — зазначив голова Вовчанської МВА Тамаз Хамбарашвілі.
За його словами, росіяни постійно здійснюють авіаудари, б'ють по місту з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Тому другий день поспіль триває евакуація всіх мешканців міста, які бажають виїхати.
Хамбарашвілі припустив, що росіяни знищують Вовчанськ, аби змусити місцевих виїхати, щоб там не було нікого та можна було створити "сіру зону".
Евакуйовані зі сльозами на очах прощалися зі своїми сусідами, коли їх забирали з дому:
- "Лежиш і думаєш — чи вб'ють тебе зараз, чи через годину, чи через три".
- "Сподіваюся, що росіяни не прийдуть, а наші будуть тут".
- "Я не можу дивитися на це без сліз. Все тремтить. Ці дві ночі ми взагалі не спали".
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, у Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії.
За його інформацією, у Вовчанську залишається до 500 людей, дані оновлюються. За дві доби вдалося евакуювати понад 4000 людей з прикордонних територій.
А рятувальники показали кадри з Вовчанська — він перетворюється на пустку через постійні обстріли.
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