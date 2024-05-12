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Мешканці Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації, — ЗМІ

12 травня 2024 18:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мешканці Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації, — ЗМІ
Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області триває евакуація цивільних з населених пунктів, які розташовані поблизу кордону з Росією. Зокрема, мешканці Вовчанська розповіли, що виїжджають, бо бояться повторної окупації.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Telegram в неділю, 12 травня.

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Евакуація з Вовчанська

У Вовчанську триває масова евакуація, жителі разом з тваринами виїжджають у безпечніші місця.

Як зазначив відомий український фотожурналіст Євген Малолєтка з посиланням на дані влади, новий наступ на регіон змусив понад 1700 цивільних осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах, покинути свої домівки.

Росія стирає Вовчанськ з лица землі
Обстріли Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

"На цю мить ситуація у Вовчанську та населених пунктах вздовж кордону неймовірно складна", — зазначив голова Вовчанської МВА Тамаз Хамбарашвілі.

у Вовчанську залишаються близько 400 людей
Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

За його словами, росіяни постійно здійснюють авіаудари, б'ють по місту з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Тому другий день поспіль триває евакуація всіх мешканців міста, які бажають виїхати. 

Росіяни скидають на Вовчанськ авіабомби
Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

Хамбарашвілі припустив, що росіяни знищують Вовчанськ, аби змусити місцевих виїхати, щоб там не було нікого та можна було створити "сіру зону".

У Вовчанську вже два дні триває евакуація
Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка
Росіяни хочуть створити у Вовчанську "сіру зону"
Вибух у Вовчанську. Фото: Євген Малолєтка
На Харківщині стало більше пунктів, де тривають бої
Наслідки ударів по Вовчанську. Фото: Євген Малолєтка

Евакуйовані зі сльозами на очах прощалися зі своїми сусідами, коли їх забирали з дому:

  • "Лежиш і думаєш — чи вб'ють тебе зараз, чи через годину, чи через три".
  • "Сподіваюся, що росіяни не прийдуть, а наші будуть тут".
  • "Я не можу дивитися на це без сліз. Все тремтить. Ці дві ночі ми взагалі не спали".

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, у Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

За його інформацією, у Вовчанську залишається до 500 людей, дані оновлюються. За дві доби вдалося евакуювати понад 4000 людей з прикордонних територій.

А рятувальники показали кадри з Вовчанська — він перетворюється на пустку через постійні обстріли. 

українці
евакуація
Харківська область
обстріли
окупація
війна в Україні

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