Мешканці Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації, — ЗМІ

Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

У Харківській області триває евакуація цивільних з населених пунктів, які розташовані поблизу кордону з Росією. Зокрема, мешканці Вовчанська розповіли, що виїжджають, бо бояться повторної окупації.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Telegram в неділю, 12 травня.

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Евакуація з Вовчанська

У Вовчанську триває масова евакуація, жителі разом з тваринами виїжджають у безпечніші місця.

Як зазначив відомий український фотожурналіст Євген Малолєтка з посиланням на дані влади, новий наступ на регіон змусив понад 1700 цивільних осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах, покинути свої домівки.

Обстріли Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

"На цю мить ситуація у Вовчанську та населених пунктах вздовж кордону неймовірно складна", — зазначив голова Вовчанської МВА Тамаз Хамбарашвілі.

Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

За його словами, росіяни постійно здійснюють авіаудари, б'ють по місту з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Тому другий день поспіль триває евакуація всіх мешканців міста, які бажають виїхати.

Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

Хамбарашвілі припустив, що росіяни знищують Вовчанськ, аби змусити місцевих виїхати, щоб там не було нікого та можна було створити "сіру зону".

Евакуація з Вовчанська. Фото: Євген Малолєтка

Вибух у Вовчанську. Фото: Євген Малолєтка

Наслідки ударів по Вовчанську. Фото: Євген Малолєтка

Евакуйовані зі сльозами на очах прощалися зі своїми сусідами, коли їх забирали з дому:

"Лежиш і думаєш — чи вб'ють тебе зараз, чи через годину, чи через три".

"Сподіваюся, що росіяни не прийдуть, а наші будуть тут".

"Я не можу дивитися на це без сліз. Все тремтить. Ці дві ночі ми взагалі не спали".

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, у Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

За його інформацією, у Вовчанську залишається до 500 людей, дані оновлюються. За дві доби вдалося евакуювати понад 4000 людей з прикордонних територій.

А рятувальники показали кадри з Вовчанська — він перетворюється на пустку через постійні обстріли.