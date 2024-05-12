Жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации, — СМИ
В Харьковской области идет эвакуация гражданских из населенных пунктов, которые находятся вблизи границы с Россией. В частности, жители Волчанска рассказали, что уезжают, потому что боятся повторной оккупации.
Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Telegram в воскресенье, 12 мая.
Эвакуация из Волчанска
В Волчанске идет массовая эвакуация, жители вместе с животными выезжают в более безопасные места.
Как отметил известный украинский фотожурналист Евгений Малолетка со ссылкой на данные властей, новое наступление на регион заставило более 1700 гражданских лиц, проживающих в приграничных населенных пунктах, покинуть свои дома.
"На этот момент ситуация в Волчанске и населенных пунктах вдоль границы невероятно сложная", — отметил глава Волчанской МВА Тамаз Хамбарашвили.
По его словам, россияне постоянно совершают авиаудары, бьют по городу из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Поэтому второй день подряд идет эвакуация всех жителей города, желающих уехать.
Хамбарашвили предположил, что россияне уничтожают Волчанск, чтобы заставить местных уехать, чтобы там не было никого и можно было создать "серую зону".
Эвакуированные со слезами на глазах прощались со своими соседями, когда их забирали из дома:
- "Лежишь и думаешь — убьют тебя сейчас, через час или через три".
- "Надеюсь, что россияне не придут, а наши будут здесь".
- "Я не могу смотреть на это без слез. Все дрожит. Эти две ночи мы вообще не спали".
По словам главы ОВА Олега Синегубова, в Харьковской области увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия.
По его информации, в Волчанске остается до 500 человек, данные обновляются. За двое суток удалось эвакуировать более 4000 человек с приграничных территорий.
А спасатели показали кадры из Волчанска — он превращается в пустоту из-за постоянных обстрелов.
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