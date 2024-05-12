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Жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации, — СМИ

12 мая 2024 18:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации, — СМИ
Эвакуация из Волчанска. Фото: Евгений Малолетка
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области идет эвакуация гражданских из населенных пунктов, которые находятся вблизи границы с Россией. В частности, жители Волчанска рассказали, что уезжают, потому что боятся повторной оккупации.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Telegram в воскресенье, 12 мая.

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Эвакуация из Волчанска

В Волчанске идет массовая эвакуация, жители вместе с животными выезжают в более безопасные места.

Как отметил известный украинский фотожурналист Евгений Малолетка со ссылкой на данные властей, новое наступление на регион заставило более 1700 гражданских лиц, проживающих в приграничных населенных пунктах, покинуть свои дома.

Россия стирает Волчанск с лица земли
Обстрелы Волчанская. Фото: Евгений Малолетка

"На этот момент ситуация в Волчанске и населенных пунктах вдоль границы невероятно сложная", — отметил глава Волчанской МВА Тамаз Хамбарашвили.

в Волчанске остаются около 400 человек
Эвакуация из Волчанска. Фото: Евгений Малолетка

По его словам, россияне постоянно совершают авиаудары, бьют по городу из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Поэтому второй день подряд идет эвакуация всех жителей города, желающих уехать.

Россияне сбрасывают на Волчанск авиабомбы
Эвакуация из Волчанска. Фото: Евгений Малолетка

Хамбарашвили предположил, что россияне уничтожают Волчанск, чтобы заставить местных уехать, чтобы там не было никого и можно было создать "серую зону".

В Волчанске уже два дня идет эвакуация
Эвакуация из Волчанска. Фото: Евгений Малолетка
Россияне хотят создать в Волчанске "серую зону"
Взрыв в Волчанске. Фото: Евгений Малолетка
В Харьковской области стало больше пунктов, где продолжаются бои
Последствия ударов по Волчанске. Фото: Евгений Малолетка

Эвакуированные со слезами на глазах прощались со своими соседями, когда их забирали из дома:

  • "Лежишь и думаешь — убьют тебя сейчас, через час или через три".
  • "Надеюсь, что россияне не придут, а наши будут здесь".
  • "Я не могу смотреть на это без слез. Все дрожит. Эти две ночи мы вообще не спали".

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в Харьковской области увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия.

По его информации, в Волчанске остается до 500 человек, данные обновляются. За двое суток удалось эвакуировать более 4000 человек с приграничных территорий.

А спасатели показали кадры из Волчанска — он превращается в пустоту из-за постоянных обстрелов.

украинцы
эвакуация
Харьковская область
обстрелы
оккупация
война в Украине

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