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Мешканцям постраждалих будинків у Первоймайському нададуть тимчасове помешкання, — Синєгубов

4 липня 2023 17:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Мешканцям постраждалих будинків в Первоймайському нададуть тимчасове помешкання, — Синєгубов
Наслідки обстрілу по місту Первомайський. Фото: Олег Синєгубров / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У місті Первоймайському внаслідок обстрілу було пошкоджено 9 житлових будинків. У багатоповерхівках повибивало вікна — обласна влада планує найближчим часом надати OSB-плити, щоб провести оперативний ремонт помешкань.

Про це під час ефіру загальнонаціонального марафону "Єдині новини" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Усунення наслідків обстрілу 

Як розповів очільник області, наразі підрозділи ДСНС ще досліджуватимуть ці будівлі на факти можливого порушення конструктивних елементів. І вже після цього ухвалимо рішення щодо повернення до осель. Також наразі біля кожного під’їзду чергують працівники ГУНП в Харківській області, щоб забезпечити порядок.  
 
Мешканцям постраждалих будинків пропонуємо отримати тимчасове помешкання в Первомайському. Окрім того, є місця у Харкові, куди можна евакуюватися.

"Наразі проводиться опитування населення щодо потреб та організовується підвіз продуктів. Місцева влада тримає тісну комунікацію із мешканцями", — каже Синєгубов.

Кількість постраждалих збільшилась

За даними прокуратури, станом на 17:30 відомо вже про 38 поранених у місті Первомайський після сьогоднішнього обстрілу. З них — 12 дітей. Найменшому — 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

Нагадаємо, що 4 липня близько 13:35 ворог завдав удар по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

За попередніми даними, окупанти поцілили по місту ракетою "Іскандер". Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхового будинку.

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