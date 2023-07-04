Мешканцям постраждалих будинків в Первоймайському нададуть тимчасове помешкання, — Синєгубов

Мешканцям постраждалих будинків у Первоймайському нададуть тимчасове помешкання, — Синєгубов
У місті Первоймайському внаслідок обстрілу було пошкоджено 9 житлових будинків. У багатоповерхівках повибивало вікна — обласна влада планує найближчим часом надати OSB-плити, щоб провести оперативний ремонт помешкань.
Про це під час ефіру загальнонаціонального марафону "Єдині новини" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усунення наслідків обстрілу
Як розповів очільник області, наразі підрозділи ДСНС ще досліджуватимуть ці будівлі на факти можливого порушення конструктивних елементів. І вже після цього ухвалимо рішення щодо повернення до осель. Також наразі біля кожного під’їзду чергують працівники ГУНП в Харківській області, щоб забезпечити порядок.
Мешканцям постраждалих будинків пропонуємо отримати тимчасове помешкання в Первомайському. Окрім того, є місця у Харкові, куди можна евакуюватися.
"Наразі проводиться опитування населення щодо потреб та організовується підвіз продуктів. Місцева влада тримає тісну комунікацію із мешканцями", — каже Синєгубов.
Кількість постраждалих збільшилась
За даними прокуратури, станом на 17:30 відомо вже про 38 поранених у місті Первомайський після сьогоднішнього обстрілу. З них — 12 дітей. Найменшому — 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці.
Нагадаємо, що 4 липня близько 13:35 ворог завдав удар по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.
За попередніми даними, окупанти поцілили по місту ракетою "Іскандер". Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхового будинку.