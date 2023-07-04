Жителям пострадавших домов в Первоймайском предоставят временное жилье, — Синегубов
В городе Первоймайский в результате обстрела были повреждены 9 жилых домов. В многоэтажках выбило окна — областные власти планируют в ближайшее время предоставить OSB-плиты, чтобы провести оперативный ремонт жилья.
Об этом во время эфира общенационального марафона "Єдині новини" рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Устранение последствий обстрела
Как рассказал глава области, подразделения ГСЧС еще будут исследовать эти здания на факты возможного нарушения конструктивных элементов. И уже после этого примем решение о возвращении в дома. Также у каждого подъезда дежурят работники ГУНП в Харьковской области, чтобы обеспечить порядок.
Жителям пострадавших домов предлагаем получить временное жилье в Первомайском. Кроме того, есть места в Харькове, куда можно эвакуироваться.
"В настоящее время проводится опрос населения по потребностям и организуется подвоз продуктов. Местные власти продолжают тесную коммуникацию с жителями", — говорит Синегубов.
Количество пострадавших увеличилось
По данным прокуратуры, по состоянию на 17:30 известно уже о 38 раненых в Первомайском после сегодняшнего обстрела. Из них — 12 детей. Младшему — 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте.
Напомним, что 4 июля около 13:35 враг нанес удар по городу Первомайский. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома.
По предварительным данным, оккупанты попали по городу ракетой "Искандер". Российский боеприпас попал вблизи многоэтажного дома.