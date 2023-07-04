Жителям пострадавших домов в Первоймайском предоставят временное жилье, — Синегубов

Последствия обстрела по городу Первомайский. Фото: Олег Синегубров / Telegram

В городе Первоймайский в результате обстрела были повреждены 9 жилых домов. В многоэтажках выбило окна — областные власти планируют в ближайшее время предоставить OSB-плиты, чтобы провести оперативный ремонт жилья.

Об этом во время эфира общенационального марафона "Єдині новини" рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

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Устранение последствий обстрела

Как рассказал глава области, подразделения ГСЧС еще будут исследовать эти здания на факты возможного нарушения конструктивных элементов. И уже после этого примем решение о возвращении в дома. Также у каждого подъезда дежурят работники ГУНП в Харьковской области, чтобы обеспечить порядок.



Жителям пострадавших домов предлагаем получить временное жилье в Первомайском. Кроме того, есть места в Харькове, куда можно эвакуироваться.

"В настоящее время проводится опрос населения по потребностям и организуется подвоз продуктов. Местные власти продолжают тесную коммуникацию с жителями", — говорит Синегубов.

Количество пострадавших увеличилось

По данным прокуратуры, по состоянию на 17:30 известно уже о 38 раненых в Первомайском после сегодняшнего обстрела. Из них — 12 детей. Младшему — 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте.

Напомним, что 4 июля около 13:35 враг нанес удар по городу Первомайский. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома.

По предварительным данным, оккупанты попали по городу ракетой "Искандер". Российский боеприпас попал вблизи многоэтажного дома.