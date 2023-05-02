Мешканцям ще одного деокупованого села на Харківщині повернули електропостачання

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківобленерго

Фахівці Харківобленерго завершили роботи з відновлення електропостачання у селі Слатине Харківського району. Воно було знеструмлено через бойові дії ще на початку березня 2022 року.

Про це повідомляють у Харківобленерго.

Читайте також:

Відновлювальні роботи

Як повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, ремонтні бригади працювали в селищі з січня: треба було відремонтувати 40 км мережі. Наразі повністю замінено комплектну трансформаторну підстанцію, 6 трансформаторів, близько 100 опор по лінії 0,4 кВ та 20 опор по лінії 10 кВ, а також 10 км дроту.

"Руйнування були жахливі. Коли ми вперше зайшли в населений пункт, то були вражені масштабами пошкоджень. П'ять підстанцій були зруйновані вщент. У відсотках пошкодження мережі складали близько 70%", — розповів Володимир Климчук.

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківобленерго

За словами керівника РЕМ, тут проходила лінія зіткнення, і Слатине довго залишалося у "сірій зоні". Саперам довелося виконати багато роботи з розмінування, щоб електрики могли розпочати роботи. Зараз селище заживлено, і туди кожного дня сюди повертаються люди. Дехто назовсім, а дехто поки що приїжджає тільки на вихідні. Наразі у Слатиному проживають близько 2000 чоловік. До війни населення тут складало понад 6000 осіб.

Щодо найближчих планів, то енергетики Дергачівського РЕМ продовжують працювати над відновленням електропостачання Руської Лозової та Прудянки, які, як і Слатине, також є одними з найбільш постраждалих від війни населених пунктів області.

Нагадаємо, що фахівці Харківобленерго відновили електропостачання в селі Норцівка Ізюмського району. Населений пункт було знеструмлено з 10 березня минулого року.

Також ми розповідали, що газовики повернули газопостачання для майже 100 осель у Великих Проходах на Харківщині. Село, що розташоване за 10 кілометрів від кордону, було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ та звільнене у вересні 2022 року після успішного контрнаступу Сил оборони.