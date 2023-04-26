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На Харківщині повернули газ у деокуповане село

26 квітня 2023 16:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині повернули газ у деокуповане село
Працівники АТ "Харківгаз" у с. Великі Проходи в Харківській області. Фото: Facebook/АТ "Харківгаз"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Понад рік місцеві мешканці не мали доступу до енергоносія, але 26 квітня газовики повернули газопостачання для майже 100 осель у Великих Проходах. Газовики будуть і далі відновлювати газопостачання за заявками мешканців, що повертаються у населений пункт.

Про це повідомляють у АТ "Харківгаз".

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Роботи з відновлення газопостачання

Село, що розташоване за 10 кілометрів від кордону, було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ та звільнене у вересні 2022 року після успішного контрнаступу Сил оборони.

"Одразу після обстеження вибухотехніками спеціалісти Харківгазу розпочали відновлення розподілу газу. Внаслідок обслідування газової інфраструктури було відключено від газопостачання майже два десятки пошкоджених домівок та газопроводів до них", — розповідають газовики. 

Через 8 місяців після деокупації життя у село потроху повертається. Наразі без газопостачання залишається понад 100 домоволодінь, однак відсутність доступу до енергоносія спричинена їх пошкодженням або руйнуванням.

Нагадаємо, що фахівці Харківобленерго повернули електрику у частину села Карасівка у Богодухівському районі Харківщини, що залишалася знеструмленою з початку війни.

Також ми писали про те, що на Харківщині у село, через яке проходила лінія фронту, повертають світло. За словами енергетиків, пошкодження тут були надзвичайні, адже під час окупації російські агресори використовували опори лінії електропередачі для укріплення вогневих позицій у населеному пункті. 

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