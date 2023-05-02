Жителям еще одного деоккупированного села в Харьковской области вернули электроснабжение

Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковоблэнерго

Специалисты "Харьковоблэнерго" завершили работы по возобновлению электроснабжения в селе Слатино Харьковского района. Оно было обесточено из-за боевых действий еще в начале марта 2022 года.

Об этом сообщают в Харьковоблэнерго.

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Восстановительные работы

Как сообщил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук, ремонтные бригады работали в поселке с января: нужно было отремонтировать 40 км сети. В настоящее время полностью заменена комплектная трансформаторная подстанция, 6 трансформаторов, около 100 опор по линии 0,4 кВ и 20 опор по линии 10 кВ, а также 10 км проволоки.

"Разрушения были ужасные. Когда мы впервые зашли в населенный пункт, то были поражены масштабами повреждений. Пять подстанций были разрушены дотла. В процентах повреждения сети составляли около 70%", — рассказал Владимир Климчук.

Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковоблэнерго

По словам руководителя РЭС, здесь проходила линия столкновения, и Слатино долго оставалось в "серой зоне". Саперам пришлось проделать много работы по разминированию, чтобы электричества могли начать работы. Сейчас поселок заживлен, и туда каждый день сюда возвращаются люди. Некоторые навсегда, а некоторые пока приезжают только на выходные. В настоящее время в Слатино проживают около 2000 человек. До войны население здесь составляло более 6000 человек.

Что касается ближайших планов, то энергетики Дергачевского РЭС продолжают работать над восстановлением электроснабжения Русской Лозовой и Прудянки, которые, как и Слатино, также являются одними из наиболее пострадавших от войны населенных пунктов области.

Напомним, что специалисты "Харьковоблэнерго" возобновили электроснабжение в селе Норцовка Изюмского района. Населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года.

Также мы рассказывали, что газовики вернули газоснабжение для почти 100 домов в Больших Проходах Харьковщины. Село, расположенное в 10 километрах от границы, было оккупировано с первого дня широкомасштабного вторжения РФ и освобождено в сентябре 2022 года после успешного контрнаступления Сил обороны.